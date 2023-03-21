ملتقى الوكلاء الضريبيين يناقش الاستعداد لضريبة الشركات

عقد الوكلاء الضريبيون ملتقاهم السنوي نهاية الأسبوع الماضي في أبوظبي، حيث تمت مناقشة مدى الجاهزية والاستعداد لتطبيق ضريبة الشركات، بجانب عدد من الموضوعات ذات الصلة، وفي مقدمتها مبادرة الهيئة الاتحادية للضرائب «باقة موفق».

وقال المنسق العام للملتقى، محمد حلمي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه تمت أيضاً مناقشة إيجابيات «باقة موفق» للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالإطار الفكري والعملي والمفاهيم الأساسية للضريبة على الشركات والأعمال.

وأوضح أن الباقة توفر الكثير من الميزات للشركات الصغيرة والمتوسطة، منها تقديم حلول مبتكرة تساعد الأعمال على الامتثال الضريبي، إضافة إلى تنظيم السجلات المحاسبية والقوائم المالية للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تسهيل ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل بضريبة الشركات.

وأضاف حلمي، أن الباقة تتيح خدمات وتسهيلات مطورة خصيصاً لتناسب متطلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وأكد حلمي أن الوكيل الضريبي سيؤدي الخدمات، بموجب الاتفاقية الموقعة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقاً للممارسات الجيدة ولجميع القوانين المعمول بها، وكذلك وفقاً لاتفاقية مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء التي يتم الاتفاق عليها.