3.5 تريليونات درهم أصول 18 بنكاً وطنياً مدرجاً بنهاية 2022

زادت أصول البنوك الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 32%، أو ما يعادل 315 مليار درهم خلال العام الماضي، في مؤشر على ملاءتها المالية القوية، وقدرتها على التوسع في أنشطتها وعملياتها التشغيلية.

واستناداً إلى إفصاحات 18 بنكاً وطنياً مدرجاً على مواقع الأسواق المالية، وصلت أصول البنوك إلى ثلاثة تريليونات و494 ملياراً و155 مليون درهم مع نهاية 2022، مقارنة بنحو ثلاثة تريليونات و179 ملياراً و55 مليون درهم خلال عام 2021.

واستحوذ 11 بنكاً مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي الأصول بنسبة 58.6%، لتصل إلى تريليونين و49 ملياراً و310 ملايين درهم في نهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته 12%، وذلك في مقابل تريليون و931 ملياراً و155 مليون درهم في نهاية 2021، ما يعني زيادة تعادل 218.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وحازت سبعة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي ما نسبته 41.3% من إجمالي الأصول، مع وصولها إلى تريليون و444 ملياراً و846 مليون درهم في نهاية العام الماضي، بنمو قدره 7.2%، مقابل نحو تريليون و347 ملياراً و901 مليون درهم في نهاية العام السابق، ما يعني زيادة بنحو 96.9 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وجاء «أبوظبي الأول» في الصدارة، مع ارتفاع أصوله بنسبة 11% من 1.001 تريليون درهم في نهاية 2021 إلى 1.11 تريليون درهم في نهاية 2022، وهو ما يبرز النمو القوي للمجموعة، وقوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الإنجازات التي تتماشى مع استراتيجيتها متوسطة الأجل.

وزادت أصول بنك «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 8% من 687.4 مليار درهم إلى 742 مليار درهم في نهاية العام الماضي، فيما ارتفعت أصول «أبوظبي التجاري» بنحو 13% من 440.2 مليار درهم إلى 497.8 مليار درهم بنهاية 2022. ونمت أصول «دبي الإسلامي» بنسبة 3.3% من 279.1 مليار درهم في 2021 إلى 288.2 مليار درهم في 2022، فيما ارتفعت أصول «بنك المشرق» إلى 198.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة بنسبة 12.3% مقارنة بنحو 177.05 مليار درهم في 2021.

وارتفعت أصول «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 23.1% من 136.8 مليار درهم إلى 168.5 مليار درهم، كما زادت أصول «دبي التجاري» بنحو 1.6%، من 114.2 مليار درهم إلى 116.07 مليار درهم، وقفزت أصول «الإمارات الإسلامي» بنحو 15.2% إلى 74.7 مليار درهم. وصعدت أصول «بنك رأس الخيمة الوطني» بنحو 15.5% إلى 66.5 مليار درهم بنهاية 2022، مقابل 57.5 مليار درهم في نهاية 2021، وارتفعت أصول «الشارقة الإسلامي» بنحو 7.6% إلى 59.1 مليار درهم، وزادت أصول «الفجيرة الوطني» 11% إلى 47.6 مليار درهم، ونمت أصول «بنك الشارقة» 9.7% إلى 41.9 مليار درهم. ووصلت أصول «البنك التجاري الدولي» إلى 21.16 مليار درهم، و«مصرف عجمان» إلى 21.1 مليار درهم، و«البنك العربي المتحد» إلى 14.1 مليار درهم، و«بنك أم القيوين الوطني» إلى 13.6 مليار درهم، و«بنك الاستثمار» إلى 8.81 مليار درهم، و«بنك الإمارات للاستثمار» إلى 3.88 مليار درهم.