«ديوا» و«جيه بي مورغان» تبحثان «التمويل الأخضر» والمستدام

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، اليوم، وفداً رفيع المستوى من بنك «جيه بي مورغان تشيس»، برئاسة الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات، دانيال بينتو. وناقش الاجتماع، الذي عقد في المبنى الرئيسي للهيئة، سبل التعاون بين «ديوا» و«جيه بي مورغان تشيس» لا سيما في مجال التمويل الأخضر والمستدام، والمشاركة في المشروعات المستقبلية التي تنفذها الهيئة.

واستعرض الطاير أهم مشروعات الهيئة والشركات التابعة لها، وناقش الأداء المالي والتشغيلي القوي للشركة، إضافة إلى آفاق النمو المستدام، وأهم مجالات الاستثمار، فضلاً عن ركائز النمو في الطلب.

وأكد أن الهيئة، باعتبارها المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفي ظل الزيادة في الطلب على خدمات الطاقة والمياه، لديها رؤية واضحة في ما يخص التدفقات النقدية، والتي تنعكس في صورة توزيعات أرباح للمساهمين.

ولفت إلى أن الهيئة حققت في عام 2022، أفضل أداء مالي سنوي مُجَمَّع ومستقل في تاريخها التشغيلي، وزادت إجمالي توزيعات الأرباح لمساهميها عن عام 2022 إلى 9.9 مليارات درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 60% عن سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية للشركة.

كما استعرض الطاير مشروعات الهيئة في الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة انسجاماً مع «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي» لتوفیر 100% من الطاقة النظیفة بحلول العام 2050. وسلط الطاير الضوء على استراتيجية الهيئة التي تركز على ضمان تحقيق عائدات مستدامة، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمة النمو مستقبلاً، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي بالنسبة للمساهمين.

