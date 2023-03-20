192 مليون درهم صادرات وإعادة تصدير أعضاء «غرفة دبي» إلى كازاخستان

بحثت 24 شركة من دبي آفاق تعزيز صادراتها إلى كازاخستان، وفرص تأسيس أعمال لها في مدينتي أستانا وألماتي، وعقدت سلسلة من اجتماعات الأعمال الثنائية مع شركات ومستثمرين من كازاخستان، وذلك بدعم وتنسيق من غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة «غرف دبي».

جاء ذلك، خلال فعاليات منتدى الأعمال، الذي عقد في أستانا، عاصمة جمهورية كازاخستان، ثانية محطات البعثة التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى منطقة آسيا الوسطى، والتي تضم 24 شركة عاملة في الإمارة من 16 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً متنوّعاً.

ولفت مدير عام «غرف دبي»، محمد علي راشد لوتاه، الذي ترأس البعثة التجارية، إلى أن كازاخستان تعتبر سوقاً مهمة لتنويع صادرات أعضاء «الغرفة»، مؤكداً أن التنويع الاقتصادي يعتبر جزءاً أساسياً من الخطط المستقبلية، وأن صادرات وإعادة صادرات أعضاء «الغرفة» إلى كازاخستان في عام 2022 وصلت إلى نحو 192 مليون درهم، وهو رقم لا يتناسب مع إمكانات وقدرات الجانبين في مجال التجارة، مشدداً على أن البعثة التجارية تستهدف الارتقاء بالتبادل التجاري، وتعزيز صادرات تجار دبي إلى أسواق آسيا الوسطى.

وقال لوتاه: «عدد الشركات الكازاخستانية المسجلة في عضوية (الغرفة) ارتفع بنسبة تبلغ نحو 82% خلال الفترة (2016-2022)، حيث ارتفع عددها من 351 شركة في نهاية عام 2016 إلى نحو 637 شركة مع نهاية عام 2022. وإذا نظرنا إلى عدد المصدرين من أعضاء الغرفة الذين صدروا إلى كازاخستان خلال عام 2022، فقد بلغ عددهم 119 مصدراً، وهو رقم قليل نأمل ارتفاعه، والبعثة التجارية الحالية تستهدف زيادة عدد المصدرين من دبي إلى كازاخستان، التي نعتبرها ضمن الأسواق ذات الأولوية للتوسع الخارجي لشركاتنا».

من جانبه، قال رئيس لجنة الاستثمار في وزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان، أرداك زيبيشيف، إن «دولة الإمارات استثمرت في كازاخستان منذ عام 2011 وحتى الآن نحو ملياري دولار»، مشيراً إلى أن تجارة كازاخستان مع الإمارات تتطور، حيث بلغت قيمتها في نهاية عام 2022 نحو 632.6 مليون دولار، منها 72.3 مليون دولار صادرات من الإمارات إلى كازاخستان.

وأشاد زيبيشيف بجهود غرفة دبي العالمية في تنظيم البعثة التجارية ومنتدى الأعمال، الذي سيسهم في تطوير العلاقات بين الجانبين، وينميها بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز تطبيق المشروعات الاستثمارية بين الطرفين.

وأقيمت جلسة نقاشية خلال المنتدى ضمت عدداً من المسؤولين والخبراء في مجالات الجمارك والخدمات اللوجستية والمصرفية في كازاخستان، حيث استعرض المتحدثون مزايا وفوائد ممارسة الأعمال في كازاخستان، مع الإجابة عن كل استفسارات ممثلي شركات دبي، أعقبها تنظيم اجتماعات أعمال ثنائية بين ممثلي شركات الجانبين، وتوجه الأعضاء في زيارات ميدانية عملية إلى عدد من مقار الشركات. كما زار الوفد في زيارة عمل مركز أستانا المالي الدولي.

ونظم منتدى الأعمال بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في كازاخستان، وهيئة كازاخستان للاستثمار، وغرفة التجارة الدولية في كازاخستان، ومركز «كاز ترايد» لتطوير وتنمية سياسات التجارة.

وتشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها الشركات المشاركة بالبعثة التجارية كل من مواد البناء، والتجارة الإلكترونية، والمجالات البيئية والكهربائية، والأزياء والملابس، والمناطق الحرة، وأثاث المنازل والفنادق، والضيافة، والمعدات والتجهيزات الطبية، والعطور والصابون ومستحضرات التجميل، والمنتجات الدوائية، والطاقة المتجددة، وأصول التجزئة، والطباعة الأمنية، والشحن البحري والخدمات اللوجستية إضافة إلى السلع الاستهلاكية سريعة التداول.

وتلتزم غرفة دبي العالمية بتمكين شركات دبي من التوسع بنجاح في الأسواق العالمية، مدعومة بشبكة قوية من المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي العالمية في مختلف أنحاء العالم. وتدعم «الغرفة» أهداف الإمارة في رفع قيمة تجارة دبي الخارجية من 1.4 تريليون درهم إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026.

• %82 نمواً في عدد الشركات الكازاخية المسجلة في عضوية «الغرفة» خلال فترة 7 سنوات.