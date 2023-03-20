الصين ثالث أكبر مستثمر أجنبي في الإمارات عالمياً

عقد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، اجتماعاً ثنائياً مع مساعد وزير التجارة لشؤون الاستثمار في الصين الشعبية، تشان تشون جيانغ، لبحث تعزيز فرص الاستثمار المشترك. وأكد آل صالح، خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال «منتدى الاستثمار الإماراتي - الصيني»، في دبي أخيراً، أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً وخليجياً مع الصين خلال عام 2021، فيما تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين أكثر من 264.2 مليار درهم في عام 2022، مقارنةً بـ223.8 مليار درهم في عام 2021، محققة نمواً بنسبة 18%.

وأضاف: «وصلت الاستثمارات الثنائية بين دولة الإمارات والصين نحو 44 مليار درهم حتى مطلع عام 2021، كما تعد الصين ثالث أكبر مستثمر أجنبي في دولة الإمارات على المستوى العالمي، برصيد استثمارات أجنبية مباشرة وصل إلى 9.3 مليارات دولار حتى مطلع عام 2021، وحققت نمواً بنسبة 514.5%، مقارنةً بمطلع عام 2013».

• 44 مليار درهم إجمالي حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حتى مطلع 2021.