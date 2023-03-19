وكالات سيارات تطرح عروضاً رمضانية على «الجديدة» و«المستعملة»

طرحت وكالات سيارات عروضاً تنافسية بمناسبة شهر رمضان المقبل، شملت طرزاً لسيارات جديدة ومستعملة.

وأبدى مسؤولون في تلك الوكالات، لـ«الإمارات اليوم»، تفاؤلهم بتحقيق نمو في المبيعات خلال شهر رمضان، الذي وصفوه بأنه «الموسم المرتقب» لانتعاش شراء السيارات في الإمارات والمنطقة.

«هيونداي» و«جينيسيس»

وتفصيلاً، قال رئيس «هيونداي» و«جينيسيس» في الإمارات، «مؤسسة جمعة الماجد»، سليمان الزبن، إن «عروض (هيونداي) التجارية، خلال شهر رمضان، هي على بعض الطرز، وتتضمن خطة سداد مؤجلة مدتها 120 يوماً بالتعاون مع أحد البنوك، وضمان الشركة المصنعة لفترة خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر، وخدمة المساعدة على الطريق لخمس سنوات».

وأضاف أن «عروض (جينيسيس) تتمثل في تقديم سعر فائدة بنسبة 2.25% للشراء بالتقسيط، وما يصل إلى 120 يوماً من السداد المؤجل، والضمان مدى الحياة، فضلاً عن عقد خدمة لمدة خمس سنوات أو 100 ألف كيلومتر، وباقة خدمة لمدة عامين تشمل الرعاية الطبية أثناء السفر».

وأكد الزبن أن شهر رمضان يعد موسم الذروة لمبيعات السيارات، ولذلك، تستثمر العديد من وكالات السيارات هذه الفترة، لتقديم عروض جذابة لزيادة المبيعات وتقوية العلاقة مع المتعاملين، معبّراً عن تفاؤله بزيادة المبيعات خلال شهر الصوم.

«نيسان» و«إنفينيتي»

من جانبه، قال مدير المبيعات في شركة «العربية للسيارات»، حسام بغدادي، إن «عروض شهر رمضان على بعض طرز (نيسان) اليابانية، تتضمن معدل فائدة منخفضاً على التمويل يبلغ 0.99% سنوياً، وضماناً غير محدود المسافة لمدة خمس سنوات، مع باقات خدمة تصل إلى ثلاث سنوات أو 50 ألف كيلومتر، وخمس سنوات من ضمان (نيسان) غير محدود المسافة».

وأضاف أن «المجموعة طرحت كذلك عروضاً على بعض طرز (إنفينيتي)، تتضمن الإعفاء التام من فائدة التمويل، وضماناً غير محدود المسافة لخمس سنوات، وخدمة مجانية لمدة ثلاث سنوات».

وبيّن بغدادي أن «مبيعات السيارات الجديدة في دولة الإمارات انتعشت بشكل ملحوظ في العامين الماضيين، رغم زيادة كلفة شرائها، وأوقات الانتظار الطويلة لوصول السيارات التي يحجزها المتعاملون، متوقعاً تحقيق نمو بنسبة 10% في المبيعات العام الجاري».

وأضاف أن «شهر رمضان يعتبر الموسم المرتقب لانتعاش شراء السيارات في الإمارات والمنطقة، الأمر الذي يدفع وكالات السيارات لتصميم عروض مميزة».

في السياق نفسه، قال متحدث باسم وكالة «المسعود للسيارات»، إنها طرحت عروضاً أكثر تنافسية على خدمات ما بعد البيع، تشمل طرزاً محددة من سيارات «نيسان»، و«إنفينيتي» و«رينو»، فضلاً عن سيارات مستعملة معتمدة من «نيسان».

وأضاف أن «عروض بعض طرز (رينو) الجديدة تتضمن الضمان لمدة خمس سنوات أو 200 ألف كيلومتر، حداً أقصى، والضمان غير محدود الأميال، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات، فضلاً عن ضمان استبدال لمدة 15 يوماً»، مشيراً إلى أنه يمكن لمتعاملي «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» الحصول على خصم يصل إلى 40% على عروض الخدمة ضمن حملة العروض الرمضانية.

وذكر أن عروض رمضان على سيارات «نيسان» المستعملة والمعتمدة توفر مبلغاً يصل إلى 15 ألف درهم، لافتاً إلى أن العروض التي تستمر حتى 24 أبريل تشمل بعض خدمات ما بعد البيع، مثل الضمان لسنة واحدة، وضمان استبدال يصل إلى 15 يوماً، مع تظليل، وتسجيل، وبطاقة «سالك» مجاناً.

عروض «فولكسفاغن»

إلى ذلك، قال مدير المبيعات في «فولكسفاغن» الشرق الأوسط، سامر الدويعر، إن الشركة طرحت عروضاً على خمسة طرز لعام 2023 هي: «تيرامنت»، «طوراق»، «تيجوان»، «التيرو»، و«غولف».

وأوضح أن «العروض تشمل البيع بسعر مخفض وبنسب مختلفة، مع منح المستهلك ضماناً ممدداً لمدة خمس سنوات، وتأميناً ممدداً لمدة خمس سنوات، وخدمة طريق مجانية للفترة نفسها، مع تسجيل وتأمين للسنة الأولى».

وقال: «من المنتظر تحقيق نمو في المبيعات خلال شهر رمضان، الذي يعد أهم مواسم لشراء السيارت في دولة الإمارات».

عروض «كاديلاك»

أما المدير التنفيذي لعمليات «كاديلاك» الدولية و«كاديلاك الشرق الأوسط»، كريستيان أكويلينا، فقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن (كاديلاك) أطلقت بالتعاون مع شركة (الكندي للسيارت) عروضاً تنافسية تتضمن دفعة أولى نسبتها 20%، والاستفادة من التسجيل وخدمة تظليل الزجاج مجاناً، إضافة إلى برنامج رعاية من (كاديلاك) يوفر ضماناً لمدّة خمس سنوات مع الصيانة وخدمة المساعدة على الطريق».

وأكد أن العروض التي تسري خلال شهر رمضان وحتى آخر أيام عيد الفطر تدعم شراء مجموعة سيارات الـ«سيدان» والمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات.

«تويوتا» و«لكزس»

قال متحدث باسم شركة «الفطيم» إن «الشركة طرحت عروضاً على طرز عدة من علامة (تويوتا) اليابانية، تشمل سيارات الأفراد والشركات».

وأضاف أن «عروض سيارات الأفراد تضمنت فائدة تمويل (صفرية)، وعقد صيانة مجاني لمدة أربع سنوات أو 80 ألف كيلومتر، مع تأجيل دفع الأقساط، فيما شملت عروض سيارات الشركات فائدة تمويل بنسبة 1.49% وعقد صيانة مجاني لمدة أربع سنوات أو 80 ألف كيلومتر».

ولفت إلى أن العروض تشمل كذلك بعض طرز «تويوتا» المستعملة، وتتضمن عقد صيانة لمدة عامين، وضماناً لفترة سنتين حداً أدنى، وشهرين تأجيل للأقساط، مع خصم يصل إلى 2000 درهم على قيمة المركبة، مع عقد صيانة وتظليل مجاني.

وكشف المتحدث أن الشركة طرحت كذلك عروضاً على ست طرز من «لكزس» الجديدة 2023، تتضمن قسطاً يبدأ من 1700 درهم شهرياً، مع توفير ضمان لفترة أربع سنوات أو 100 ألف كيلومتر، وعقد خدمة لمدة ثلاث سنوات أو 60 ألف كيلومتر، وتمويل بفائدة (صفرية).

وقال إن «الشركة طرحت كذلك عروضاً على طرز مستعملة من «لكزس»، مثل عقد خدمة لمسافة 30 ألف كيلومتر، وضمان لمدة سنتين، حداً أدنى، وتأجيل الدفع لمدة شهرين، وغيرها من المزايا».