الناقلات الجوية في «دبي الدولي» تضيف 460 ألف مقعد خلال مارس

أضافت الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي أكثر من 460 ألف مقعد مجدول على رحلاتها خلال مارس الجاري، مقارنة مع فبراير الماضي، وهو أعلى منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، خلال شهر واحد، وذلك بحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وقالت المؤسسة، في دراسة لها، إن «مطار دبي الدولي، الذي يحتل صدارة مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، سجل نمواً بنسبة 11% في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات خلال مارس الجاري، مقارنة بشهر فبراير الماضي»، مشيراً إلى أن «دبي الدولي»، سجل نسبة النمو الأعلى في قائمة أكبر 10 مطارات في أعداد المسافرين الدوليين حول العالم.

وأظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى نحو 4.65 ملايين مقعد مجدول خلال مارس 2023، ليحتفظ «دبي الدولي» بذلك بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة.

ووفقاً للبيانات التي تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية، في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، واستئنافها إلى المزيد من الوجهات الدولية.

كما تواصل المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين، مع استئناف رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية في قارات العالم الست، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة إلى شبكتيهما العالميتين منذ بدء جائحة «كوفيد-19».

وأشارت توقعات أولية لمؤسسة مطارات دبي إلى أن تصل حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال العام الجاري، إلى نحو 78 مليون مسافر، لاسيما في ظل استضافة دبي العديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، بما فيها معرض دبي للطيران، ومؤتمر المناخ «كوب 28».