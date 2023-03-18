10 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 10 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 3114 مبايعة بقيمة 7.37 مليارات درهم، منها 208 مبايعات لأراضٍ بقيمة 1.12 مليار درهم، و2906 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 6.25 مليارات درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.17 مليار درهم منها 87 رهناً لأراضٍ بقيمة 967.55 مليون درهم، و361 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.2 مليار درهم، كان أهمها في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 236 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 341 هبة بقيمة 547.61 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «وادي الصفا 5» بقيمة 114 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة الجداف، حيث سجلت ثلاث مبايعات، الأولى بقيمة 39 مليون درهم، والثانية بـ37 مليون درهم، فيما كانت قيمة المبايعة الثالثة 27 مليون درهم.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 88 مبايعة بقيمة 233 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 22 مبايعة بـ73 مليون درهم، وثالثة في «مدينة هند 4» بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 150 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، وأخيراً مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 677 مبايعة بقيمة 498 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 293 مبايعة بقيمة مليار درهم وثالثة في منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 213 مبايعة بقيمة 372 مليون درهم.