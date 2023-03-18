«إعمار العقارية» تقترح توزيع 2.2 مليار درهم أرباحاً نقدية عن 2022

وافق مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية» على اقتراح توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها الإجمالية 2.209 مليار درهم.

وأوضحت «إعمار العقارية»، في إفصاح لسوق دبي المالي، أن الأرباح المقترحة تمثل نسبة 25% من رأس المال بواقع 25 فلساً للسهم الواحد.

ورفع مجلس إدارة الشركة الاقتراح إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه، حيث تحدد عقد الاجتماع في 17 أبريل المقبل بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على جدول أعمال الجمعية.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على التقرير السنوي حول أنشطة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ورفعه إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمناقشة والموافقة عليه.