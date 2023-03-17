%20 خصماً من أتعاب الوكلاء الضريبيين للشركات المؤهلة لباقة «موفَّق»

وقعت الهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقاً مع عدد من الوكلاء الضريبين، يمنح بموجبه الوكلاء خصماً نسبته 20% من أتعابهم للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لباقة «موفَّق»، التي أطلقتها الهيئة رسمياً أول من أمس.

وقال وكلاء ضريبيون إن هذا الخصم، ووفقاً للاتفاق الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ملزم لكل وكيل وقع اتفاقاً مع «الاتحادية للضرائب» أياً كانت قيمة مبلغ الأتعاب التي يتقاضاها نظير خدماته التي تتعلق بمساعدة الأعمال على الامتثال لضريبة الشركات المنتظر دخولها حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري.

تصنيف

وأوضح الوكلاء لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك تصنيفاً للشركات اعتمدته «الاتحادية للضرائب» استناداً إلى التصنيف المحدد من قبل الدوائر الاقتصادية في كل إمارة، والذي يوضح ما إذا كانت الشركة صغيرة أو متوسطة.

وأضاف الوكلاء، الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم، أنه تم إرسال رسائل بريدية للشركات المؤهلة للاستفادة من باقة «موفق» وتحديد نقاط اتصال رئيسة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة الاتحادية للضرائب ضمن الباقة التي توفرها بالتعاون مع الوكلاء الضريبين لدعم تلك الشركات محاسبياً وعلى مستوى التدقيق.

وأشاروا إلى أنه تم تحديد وكيل ضريبي لكل مجموعة من الشركات كنقطة اتصال رئيسة بينها وبين «الاتحادية للضرائب»، وطُلب من هذه الشركات تزويد الوكيل ببيانات التواصل.

مُميزات وحوافز

وبحسب ما أعلنته «الاتحادية للضرائب»، فإن باقة «موفق» توفر مجموعة متنوعة من المميزات والحوافز المشجعة على الامتثال الضريبي، من بينها عروض أسعار تنافسية لبرامج وأنظمة محاسبية ضريبية منخفضة التكاليف لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تتيح الباقة حجز مواعيد مباشرة مع مديري حسابات متخصصين في العلاقات الضريبية، فضلاً عن أنه يمكن للمسجلين في الباقة الاستفادة من عروض خدمات الوكلاء الضريبيين، إضافة إلى منح أولوية تقديم الخدمات لممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ورش عمل

تشمل مميزات باقة «موفَّق» تنظيم ورش عمل توعوية مخصصة للشركات الصغيرة والمُتوسطة المُسجَّلة في الباقة، وذلك لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب وتوجهاتها المستقبلية.

وتمكن الباقة الهيئة من الوقوف على التحديات التي قد تواجه هذا القطاع، ووضع آليات لمواجهتها وتجاوزها.

كما تزود الباقة المسجلين بمواد تعليمية مُعدّة خصيصاً لاحتياجاتهم حول الإجراءات الضريبية وكيفية تنفيذها بوسائل تعريفية مبسطة لتشجيعهم ومساعدتهم على الامتثال الذاتي.