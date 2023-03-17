دبي تشهد افتتاح 5000 غرفة فندقية في 6 أشهر

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن إجمالي عدد الغرف الفندقية الجديدة، التي تم افتتاحها في الإمارة خلال ستة أشهر في الفترة الممتدة بين أغسطس 2022 ويناير من العام 2023، وصل إلى نحو 5000 غرفة، بمعدل وصل إلى أكثر من 833 غرفة جديدة شهرياً.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عدد الغرف الفندقية الجديدة في دبي سجل نحو 147.2 ألف غرفة فندقية بنهاية يناير الماضي، مقابل 142.2 ألف غرفة بنهاية أغسطس 2022.

منشآت جديدة

وشهدت السوق الفندقية في دبي افتتاح 30 منشأة جديدة خلال الفترة الممتدة بين أغسطس من العام الماضي ويناير 2023، بمعدل وصل إلى خمسة فنادق جديدة كل شهر.

وارتفع إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الإمارة إلى 809 منشآت خلال يناير 2023 مقابل 779 منشأة بنهاية أغسطس 2022.

رقم قياسي

وشهد أكتوبر من العام الماضي رقماً قياسياً في عدد الغرف الفندقية الجديدة التي دخلت السوق بمعدل وصل إلى نحو 2000 غرفة فندقية خلال شهر واحد، حيث ارتفع حجم السوق الفندقية في دبي من 142 ألفاً و782 غرفة في سبتمبر 2022 إلى 144 ألفاً و737 غرفة في أكتوبر 2022.

وخلال الشهر ذاته ارتفع عدد المنشآت الفندقية من 784 منشأة إلى 790 منشأة بمعدل ست منشآت جديدة.

الغرف الفاخرة

وبنهاية يناير الماضي، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 50 ألف غرفة فندقية ضمن 152 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42.7 ألف غرفة فندقية ضمن 191 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 28.8 ألف غرفة فندقية، ضمن 273 منشأة فندقية.

الشقق الفندقية

أشارت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى أن عدد الشقق الفندقية في الإمارة وصل إلى 25.6 ألف شقة ضمن 193 منشأة، بنهاية يناير الماضي، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

• 833 غرفة فندقية تم افتتاحها في دبي شهرياً بين أغسطس 2022 ويناير 2023.