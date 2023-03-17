82 مليون حقيبة تعاملت معها «دناتا» عبر مطار دبي خلال 2022

تعاملت شركة «دناتا»، مع أكثر من 82 مليون حقيبة عبر مباني مطار دبي الدولي الثلاثة خلال العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن فرقها تتعامل مع أمتعة أكثر من 100 ناقلة وملايين الركاب الذين يسافرون إلى 253 وجهة انطلاقاً من مطار دبي الدولي وعبره، مشيرة إلى أن أكثر من 1300 موظف من «دناتا» يعملون في أوقات الذروة بالمطار.

وبيّنت أن نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي، ينقل الحقائب الصادرة والواردة باستخدام أحزمة ومصاعد مبتكرة، حيث يبلغ إجمالي مسارات الأمتعة تحت (المبنى 3) وحده 160 كيلومتراً.

وأفادت «دناتا» بأن عملية إرسال الحقيبة إلى وجهتها تبدأ من 180 دقيقة قبل موعد المغادرة المحدد، فيما تحفظ أي حقائب تم تسجيل وصولها قبل ذلك في منشأة تخزين الأمتعة المبكرة في (المبنى 3)، التي تستوعب 15 ألف حقيبة.

وتخضع الحقيبة المغادرة لفحص أمني يصل إلى خمس مرات وهي تشق طريقها عبر النظام، ثم تواصل الحقيبة مسارها إلى الحاوية المنتظرة، أو جهاز تحميل الوحدات، قبل نقله إلى الطائرة.

وأثناء تحركها عبر نظام مناولة الأمتعة بسرعة 2.5 متر في الثانية، تدخل الحقائب بعد ذلك إلى نفق نقل آمن وعالي السرعة، وتنطلق بسرعة 7.5 أمتار بالثانية.

وقال نائب رئيس أول عمليات المطارات في دولة الإمارات، جعفر داود، إن «(دناتا) تضمن أن يمضي الركاب في رحلاتهم وهم على ثقة من أنه سيتم التعامل مع أمتعتهم بكفاءة وأمان، وأنهم سيجدونها سليمةً عند الوصول إلى وجهاتهم».