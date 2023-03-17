استدعاء 8097 وحدة من الأجهزة المنزلية لإصلاح عيوب تصنيعية

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن استدعاء 8097 وحدة من الأدوات والأجهزة المنزلية، تشمل 1726 مكنسة كهربائية و6371 مرآة.

وذكرت الوزارة، أن استدعاء المكانس الكهربائية اللاسلكية المخصصة للأرضيات الرطبة والجافة، تم بالتعاون مع شركة «بيسيل» المصنعة والتي تم تصنيعها في الصين خلال الفترة بين شهري يوليو 2019 ويناير 2021.

وأوضحت أن سبب الاستدعاء يرجع إلى أن بعض لوحات الدوائر داخل حزمة بطارية المنتجات المتأثرة قد تكون عرضة لإنشاء نقاط ساخنة، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى خطر ارتفاع درجة حرارة لوحة الدائرة أو اندلاع حريق، مطالبة بالتوقف عن استخدام المنتج حتى استبداله مجاناً.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تقييم احتمالية إصابة المستخدمين على أنها منخفضة، إلا أن شركة «بيسيل» ومن منطلق الحذر الشديد توقفت عن تصنيع المنتج، وتعمل على اتخاذ إجراءات تصحيحية في ما يتعلق بالمنتجات في سلسلة التوريد ولدى المستهلكين.

وبالنسبة للمرايا، أفادت الوزارة بأن استدعاء المريا من نوع «ليتان»، والتي تم تصنيعها في الصين عام 2020 جرى بالتعاون مع شركة «إيكيا» لإجراء بعض الإصلاحات بسبب خطر تعرض أدوات التثبيت الحائطية للكسر، داعية إلى التوقف عن استخدامها وطلب أدوات تثبيت حائطية بديلة مجاناً.