«طيران الإمارات» تكشف عن حُلة جديدة مميزة لأسطولها

كشفت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، عن حُلة جديدة مميزة لطائراتها.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن «كسوة الطائرات هي أكثر العلامات التجارية التي يمكن التعرف عليها على الفور لأي ناقلة جوية، فهي تمثيل مرئي لهويتنا الفريدة، تعرضها بفخر طائراتنا عبر جميع المدن التي نخدمها حول العالم».

وأضاف: «نقوم بتحديث كسوة طائراتنا لإبقائها عصريةً، من دون فقد العناصر الرئيسة لهويتنا، مثل علم دولة الإمارات على زعنفة الذيل والخط العربي».

تصميم جديد

وبحسب «طيران الإمارات»، سيلاحظ محبو متابعة الطائرات على الفور التغييرات في زعنفة الذيل وطرفي الجناحين. ففي التصميم الجديد، يظهر علم دولة الإمارات على زعنفة ذيل الطائرة بصورة أكثر ديناميكية وانسيابية كعمل فني ثلاثي الأبعاد، كما تم طلاء طرفي الجناحين باللون الأحمر مع ظهور شعار الإمارات بالخط العربي باللون الأبيض.

كما سيتسنى للركاب على متن الطائرة، بإطلالة من النافذة، مشاهدة ألوان علم الإمارات مرسومة على طرف الجناح المواجه لقمرة القيادة.

اللون الذهبي

كما يبرز اسم «طيران الإمارات» باللون الذهبي على جانبي هيكل الطائرة، باللغتين العربية والإنجليزية، بصورة أكثر جرأة وأكبر بنسبة 32.5%.

أما على بطن الطائرة من الأسفل، فقد حافظت «طيران الإمارات» على علامتها التجارية الحمراء المميزة التي أبدعتها في عام 2005. وتم حذف عنوان الموقع Emirates.com من التصميم الجديد الذي يُعدّ الإصدار الثالث من ألوان العلامة التجارية الرسمية لطائرات «طيران الإمارات».

وكانت الكسوة الأصلية، التي تم الكشف عنها مع إطلاق عمليات الطيران في عام 1985، قد خضعت لأول تطوير بعد 14 عاماً عندما تسلمت الناقلة أولى طائراتها من طراز «بوينج 777-300» في معرض دبي للطيران عام 1999.

الكسوة الجديدة

وخرجت الطائرة الأولى بكسوة «طيران الإمارات» الجديدة، وهي من طراز «إيرباص A380»، من حظائر «الإمارات للهندسة» بمطار دبي الدولي الأسبوع الجاري. وستكون ميونيخ وجهتها الأولى على الرحلة «إي كيه 051» يوم 17 مارس الجاري.

وستُعمّم الكسوة الجديدة على بقية أسطول «طيران الإمارات» العامل تدريجياً، إذ من المنتظر أن تخضع 24 طائرة لتحديث العلامة التجارية مع نهاية عام 2023، منها 17 طائرة «بوينغ 777-300ER». كما ستأتي جميع طائرات الإمارات الجديدة، من أول طائرة «إيرباص A350» تدخل الأسطول في أغسطس 2024، بالمظهر الجديد.

الكسوة الأصلية

يذكر أن كسوة «طيران الإمارات» الأصلية في عام 1985 صُممت من قبل شركة التصميم البريطانية «Negus & Negus». وتولى فريق التصميم في «طيران الإمارات» بعد ذلك تصميم جميع ألوان الطائرات. كما صمم الفريق على مر السنين جميع الكسوات التي حملتها طائرات الإمارات لترويج برامج الرعاية للناقلة، وللمناسبات الخاصة مثل كسوة اليوبيل الخمسين لدولة الإمارات، ومعرض «إكسبو 2020 دبي».