«دبي الرقمية» تصدر أول شهادة رقمية محصّنة عالمياً

اعتمدت «دبي الرقمية» تقنية «الملكية الرقمية المحصنة» (Soulbound Tokens) التي تعد مرحلة متقدمة من الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT).

وكأول حالة استخدام عالمية عبر هذه التقنية، أصدرت «دبي الرقمية» أول نسخة من الشهادات الرقمية المحصّنة، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم ضمن سلسلة الابتكارات التقنية المستمرة في حكومة دبي، بهدف جعل دبي نموذجاً عالمياً لمدن العالم في التحول الرقمي، والتوظيف الأمثل لتقنيات المستقبل.



موثوقة ومحصنة

ويتميز هذا الابتكار الجديد، بارتباط الشهادة أبدياً بحساب الشخص في المحفظة الرقمية الخاصة به، ولا يمكن تحويل هذه الملكية لشخص آخر، أو بيعها، أو التصرف بملكيتها، ولكن يمكنه مشاركتها مع أي جهة إذا احتاج ذلك، والتأكد من موثوقيتها، ما يعني جدار حماية قوياً وذاتياً لهذه الشهادة، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى تصديقها من أي جهة، لأنها موثوقة ومحصنة وغير قابلة للتزوير.



أول شهادة

ومنح «مجمع دبي لابتكارات الأمن الالكتروني» التابع لمركز دبي للأمن الإلكتروني في دبي الرقمية، أول شهادة رقمية محصنة لخريجي الدفعة الأولى من «برنامج قيادات الأمن الإلكتروني» في المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة دبي، ممن أكملوا برنامج «قيادات الأمن الإلكتروني» الذي نظمه المجمع.

وتعد هذه الشهادة أول حالة استخدام لتقنية «الملكية الرقمية المحصنة» التي اعتمدتها دبي الرقمية.



التحول الرقمي

وقال المدير العام لـ«دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري، إن تسارع التقنيات جعل المستقبل أقرب إلينا من أي وقت مضى، ونحن في دبي نفخر بأننا من الحكومات المرنة التي لا تتأخر عن استيعاب المستجدات ووضعها حيز التطبيق العملي لخدمة مسيرة التحول الرقمي وصنع المستقبل.

وأضاف: «يأتي إصدار أول شهادة رقمية محصنة لتكون مرحلة جديدة من مراحل الشهادات الإلكترونية القائمة بذاتها، والتي تمكّن الأفراد والمؤسسات من حفظ الأصول الرقمية وحمايتها من التلاعب أو الاحتيال».

وأكد أن دبي تبقى سبّاقة في طرح المبادرات المبتكرة التي تعبر عن ريادتها العالمية في التحول الرقمي، والتي تصب في الارتقاء بجودة عيش ورفاهية مجتمع دبي.

وتابع: «رقمنة الحياة بأبعادها كافة في إمارة دبي، وتقديم خدمات رقمية متكاملة وشاملة يتطلبان منظومة أمن إلكتروني مُحكمة وقادرة على مواجهة أي مخاطر محتملة بحرفية وفعالية تامة، وهو الهدف الذي نسعى له في (دبي الرقمية)، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من الجهات كافة، والذين ندعوهم للتعرف على هذه التقنية المبتكرة واستكشاف إمكانيات استخدامها في سياق عملهم بما يخدم أهداف حكومة دبي».

وأضاف أن البرامج التدريبية التي يصممها مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني والتي تؤهل قادة الأمن الإلكتروني في مختلف الجهات، تسهم في تعزيز ثقافة الأمن الإلكتروني بما يشكل سداً منيعاً في مواجهة المخاطر السيبرانية في المؤسسات.