«طاقة» تعلن عن سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام من (2023 – 2025)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أن مساهميها وافقوا خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، الذي انعقد في 15 مارس 2023 في المقر الرئيسي للشركة بأبوظبي، على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام من (2023 – 2025)، وتنصُّ على توزيع أرباح ثابتة ومتغيّرة، بحيث تكون «الأرباح الثابتة» من أعمال قطاع المرافق في المجموعة بقيمة 3.25 فلوس للسهم في عام 2023، و3.50 فلوس للسهم في عام 2024، و3.75 فلوس للسهم في عام 2025. وستوزع الشركة هذه الأرباح على أساس ربع سنوي تماشياً مع السياسة السابقة.

أما «الأرباح المتغيرة»، فستكون من قطاع أعمال النفط والغاز في المجموعة، وسيتمّ احتسابها وفقاً لنسبة مئوية تقديرية من صافي الأرباح السنوية لهذا القطاع، وسيجري توزيعها مرة واحدة سنوياً بعد الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.



أرباح خاصة

كما أعلنت «طاقة» عن توزيع أرباحٍ خاصة للعام 2022 بقيمة 2.1 فلس للسهم، إضافة إلى أرباحٍ عادية للربع الأخير من العام نفسه بمقدار 1.2 فلس للسهم، علماً بأن الشركة وزعت أرباحاً ربع سنوية بقيمة 0.6 فلس للسهم في كلٍّ من الربع السنوي الأول، والثاني، والثالث من العام 2022، وبذلك بلغ إجمالي الأرباح الموزّعة في عام 2022 بمقدار 5.1 فلوس للسهم (5,738 مليارات درهم).



مجلس الإدارة

وإضافة إلى موافقة المساهمين على توزيع الأرباح الخاصة، والسياسة الجديدة لتوزيع الأرباح، فقد وافقوا كذلك على توسيع مجلس الإدارة بحيث يضم 11 عضواً بدلاً من تسعة أعضاء، كما انتخبوا مجلس الإدارة الجديد لفترة ثلاثة أعوام. ويضم المجلس الأعضاء التالية أسماؤهم: محمد حسن السويدي، رئيساً لمجلس الإدارة، وخليفة سلطان السويدي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى كل من منصور محمد المُلّا، وحمد عبد الله الحمّادي، وعبد العزيز عبد الله الهاجري، وإيمان عبد الغفور القاسم، وموزة سعيد الرميثي، وسامية بوعزّة توفيق، وكلاوس ديتر ماوباخ، وكريستوفر جيفري فينلايسون، وجاسم حسين ثابت، أعضاء مجلس الإدارة.



تمثيل نسائي

وذكرت «طاقة» أنه وفي إطار استراتيجيتها للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030، التي من أهدافها زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في الشركة إلى 30% بحلول عام 2030، وتماشياً مع حرص المساهمين على تحقيق تمثيل نسائي أكبر، فقد ضم مجلس الإدارة المُنتخب ثلاث سيدات يتمتعن بالخبرة والكفاءة المهنية، وقد تم انتخابهن من بين ست مرشحات لعضوية المجلس.



قيمة مستدامة

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، محمد حسن السويدي: «تواصل (مجموعة طاقة) تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق النمو المستدام ضمن كافة مجالات أعمالها، بصفتها إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا».

وأكد أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد، والذي تمّ انتخاب أعضائه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، سيسهم في تعزيز الخبرات وتنوعها داخل المجلس بشكل ملحوظ، ما يدعم جهود المجموعة لمواصلة الاستفادة مما حقّقته من نجاحات وإنجازات لغاية اليوم، لتقديم قيمة مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة والإسهام في الوقت نفسه في تحقيق أهداف دولة الإمارات المرتبطة بتخفيض البصمة الكربونية على المستوى المحلي خلال عام الاستدامة.



أداء قوي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، جاسم حسين ثابت: «يعكس الأداء المالي القوي والثابت للمجموعة وتصنيفاتها الائتمانية القوية خلال السنوات الثلاث الماضية قدرتنا العالية على مواصلة كسب ثقة المساهمين من خلال سياستنا لتوزيع الأرباح التصاعديّة».

وأكد أن السياسة الجديدة التي أعلن عنها، تنبثق عن سياسة توزيع الأرباح ربع السنوية، التي أعلن عنها في عام 2020. وبموجب السياسة الجديدة، سيستفيد مساهمونا من الحصول على أرباح ثابتة من أعمال قطاع المرافق في المجموعة، الذي يحقّق أرباحاً من الأعمال والمشاريع المتعاقد عليها على الأمد الطويل والقابلة للتنبؤ. أما الأرباح المتغيرة، فستأتي من أعمال قطاع النفط والغاز في المجموعة وتُحتَسب وفقاً لنسبة مئوية من صافي الأرباح السنوية في هذا القطاع.

