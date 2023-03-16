"دي بي ورلد" تعلن عن نتائج مالية قياسية لعام 2022 بعائدات بلغت 18.41 مليار درهم

أعلنت "دي بي ورلد" المحدودة (موانئ دبي العالمية) عن تسجيل نتائج مالية قوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مع نمو إجمالي العائدات بنسبة 58.9% على أساس مُعلن، لتصل إلى 62,89 مليار درهم (17,127 مليون دولار أمريكي).

وزادت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% لتصل إلى 18,41 مليار درهم (5,014 مليون دولار أمريكي)، وبلغت نسبة هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29.3% .

و بينـت "دي بي ورلد" في بيان خصت به وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن أبرز النتائج كانت ارتفاع العائدات بنحو 23,31 مليار درهم (6,349 مليون دولار)، لتصل إلى 62,89 مليار درهم (17,127 مليون دولار) -- (حققت العائدات نمواً قدره 58.9% على أساس مُعلن)، كما حققت العائدات نمواً بنسبة 58.9% بدعم من عمليات الاستحواذ، فيما كان نمو العائدات على أساس المقارنة المثلية مدفوعاً بالأداء القوي للموانئ ومحطات الحاويات والخدمات البحرية.

وارتفعت عائدات الأنشطة المتعلقة بالحاويات بنسبة 12.1% مدفوعة بارتفاع الطلب على الخدمات الداعمة للحاويات، كما ارتفعت عائدات الأنشطة غير المتعلقة بالحاويات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 18.3% مع أداء قوي لشركة "يونيفيدر" نظراً لتحسّن متوسط أسعار الشحن.

بينما زادت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% لتصل إلى 18,41 مليار درهم (5,014 مليون دولار) ، وارتفعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31.0% في ظل نمو قوي للعائدات، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29.3% خلال العام، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 37.2% على أساس المقارنة المثلية.

وأدى توسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية إلى تعزيز الميزانية العمومية للشركة ويؤدي إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل، بالإضافة إلى توسيع نطاق الشراكات والتسييل لجمع ما يزيد على 29,38 مليار درهم (8 مليارات دولار) لتقوية الميزانية العمومية للشركة بصورة كبيرة وتوفير المرونة على المدى الطويل.

وجمعت صفقتا الشراكة مع شركة "كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك" - (سي دي بي كيو) (CDPQ)، وشركة "حصانة الاستثمارية" (Hassana) ، استثماراً قيمته 27,17 مليار درهم (7.4 مليار دولار) للاستفادة من إمكانات النمو الهائلة في المنطقة، فضلاً عن توسيع نطاق الشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية (NIIF) في الهند، وبدء شراكة جديدة مع مؤسسة "بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII)؛ ذراع التطوير الاستثماري للحكومة البريطانية، لتجمع حوالي 2,20 مليار درهم (600 مليون دولار).

وذكرت الشركة، أن من أبرز نتائجها هو أداء قوي لتوليد النقد وميزانية عمومية أقوى على تسييل الأصول، وزادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 20.6%، لتسجّل 16,34 مليار درهم (4,451 مليون دولار) في 2022، مقارنة بـ 13,55 مليار درهم (3,692 مليون دولار) في 2021.

وتراجعت نسبة المديونية (نسبة الدين الصافي إلى الأرباح المعدَّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي)، قبل اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، إلى 2.7 ضعفاً (السنة المالية 2021: 3.7 ضعفاً) نتيجة لتحسّن الربحية وانخفاض صافي الديون.. بينما بلغ صافي نسبة المديونية، بعد اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، 3.0 أضعاف مقارنةً بـ 4.2 ضعف في السنة المالية 2021.

تحسّن أيضاً التصنيف الائتماني لمجموعة "دي بي ورلد" عند الفئة الاستثمارية (Baa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، ورفعت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني لشركة "دي بي ورلد" عند الفئة الاستثمارية (Baa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة بشأن الأداء المالي المحسّن والميزانية العمومية القوية، كما رفعت وكالة "فيتش" تصنيفها للشركة عند الفئة الاستثمارية (BBB-‎) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتلتزم "دي بي ورلد" بالتصنيف الاستثماري القوي على المدى المتوسط.

أما عن الاستثمار الانتقائي في أسواق النمو الرئيسية، فقد استثمرت الشركة مصاريف رأسمالية بلغت قيمتها 6,29 مليار درهم (1,715 مليون دولار)، مقارنة بـ 5,11 مليار درهم (1,393 مليون دولار في 2021)، عبر محفظتها الحالية، و تبلغ توقعات المصاريف الرأسمالية لعام 2023 حوالي 6,24 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجدة (المملكة العربية السعودية)، وميناء "لندن جيتواي" (المملكة المتحدة)، وميناء داكار (السنغال)، وميناء "بنانا" (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، وميناء "كالاو" (بيرو)، و"دي بي ورلد لوجستيكس" (جنوب أفريقيا).

وعززت "دي بي ورلد" العائدات من خلال التحوّل في الأعمال وإقامة علاقات طويلة الأمد مع أصحاب البضائع، حيث تقدم محفظة الأعمال اللوجستية المعززة إمكانات ذات قيمة مضافة في الأسواق والقطاعات سريعة النمو، وتهدف الشركة إلى تقديم حلول سلاسل التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع من خلال الاستفادة من البنية التحتية الأفضل في فئتها، وتشمل الخدمات اللوجستية والموانئ والمحطات والخدمات البحرية والحلول الرقمية.

وأعلنت "دي بي ورلد" التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفري انسجاماً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات، حيث تمثل مسألة إزالة الكربون محور تركيز أساسي والسعي للانتقال إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، عبر الالتزام باستثمار أكثر من 1,83 مليار درهم (500 مليون دولار)، من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عملياتنا بنحو 700,000 طن خلال السنوات الخمس المقبلة، وحصلت "دي بي ورلد" على تصنيف A-‎ (الريادة) في فئة تغير المناخ من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، باعتبارها الأفضل أداءً، من قبل شركة "ساستيناليتيكس".

وقالت الشركة: "أداء قوي خلال عام 2022 وبداية مشجّعة لعام 2023، وبالنظر إلى المستقبل لا تزال "دي بي ورلد" متفائلة بشأن أداء القطاع على المدى المتوسط والطويل للتجارة العالمية، مع التركيز على تقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع من أجل دفع عملية النمو ‏والإيرادات".

من جانبه، ‏قال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة "دي بي ورلد": يُسعدنا أن نعلن عن نتائج قياسية حققتها مجموعة "دي بي ورلد" في عام 2022 مع نمو الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31.0%، لتتجاوز 18,41 مليار درهم (5 مليارات دولار). ويوضح هذا النمو الكبير أن إستراتيجيتنا في التركيز على البضائع ذات الهامش المرتفع، وتقديم الحلول المتكاملة لسلاسل التوريد ستستمر في تحقيق عائدات مستدامة على المدى الطويل".

وأضاف سعادته: "خلال عام 2022 ركّزنا على تعزيز الميزانية العمومية للشركة وجمعنا أكثر من 29,38 مليار درهم (8 مليارات دولار) من خلال تسييل بعض الأصول لدينا. وستتيح هذه الشراكات الجديدة مواصلة دفع عجلة النمو في محفظتنا، كما سيوفر رأس المال الجديد للشركة المرونة والكفاءة للاستثمار في أسواق النمو الرئيسية مع المحافظة على تحقيق تصنيف استثماري قوي، لافتاً إلى أن الأداء القوي لعام 2022 قد تجاوز جميع التوقعات وكانت بداية عام 2023 مشجّعة لنا، ولا نزال متفائلين بشأن أداء القطاع على المدى المتوسط والطويل، وكذلك قدرة "دي بي ورلد" على الاستمرار في تحقيق عائدات مستدامة".