عمومية «أدنوك للتوزيع» توافق على تعديل سياسة توزيعات الأرباح لعام 2023

أعلنت «شركة أدنوك للتوزيع»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن موافقة مساهميها على جميع البنود المطروحة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، بما في ذلك تعديل سياسة توزيعات الأرباح للعام 2023.



سياسة جديدة

وأفادت الشركة بأن النتائج القوية التي حقّقتها الشركة في عام 2022، ونموها المتواصل، أتاحا وضع سياسة توزيعات أرباح مجزية تنص على توزيع أرباح بقيمة لا تقل عن 2.57 مليار درهم (20.57 فلساً للسهم) للعام 2023 (مقارنة بتوزيعات تعادل 75% على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة السابقة)، مؤكدة أن سياسة توزيعات الأرباح لما يلي ذلك من السنوات ستظل كما هي عليه بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.

وأوضحت «ادنوك للتوزيع» أن إقرار السياسة الجديدة لتوزيعات الأرباح يعكس الوضع المالي القوي للشركة في نهاية عام 2022، والثقة في آفاق نموها، وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية وافرةن في وقت تظل فيه «أدنوك للتوزيع» واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية، وتحقيق عائدات نقدية مستدامة لمساهميها.



أرباح نقدية

وبحسب البيان، وافق المساهمون أيضاً على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلوس للسهم) عن النصف الثاني والأخير من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022، والتي سيتم دفعها في أبريل 2023.

وتأتي هذه التوزيعات في أعقاب توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلوس للسهم) عن النصف الأول من العام 2022، والتي تم دفعها في أكتوبر 2022 لتصل بذلك توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2022 ما قيمته 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم)، وهو ما يتوافق مع سياسية الشركة لتوزيعات الأرباح.



نمو وتوسع

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة أدنوك للتوزيع»، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر: «تميّزت مسيرة (أدنوك للتوزيع) خلال عام 2022 بمضاعفة الجهود بهدف تحقيق النموّ، والتوسّع خارجياً إلى أسواق عالمية جديدة، إضافة إلى التركيز على صقل قدراتنا لاستشراف التوجهات المستقبلية لضمان مواكبة أعمالنا ومصالحنا للنمو والتطورات المستمرة في قطاع التنقّل، حيث بدأنا العمل على تطوير نموذج عمل أكثر مرونة يركز بشكل أساسي ومتزايد على مفهوم الاستدامة».

وتابع: «بينما كان النموّ أحد أهم السمات المميزة لعام 2022، فإننا نبدأ عام 2023 مع التركيز على النمو والاستدامة، وبما أن عام 2023 هو عام الاستدامة في دولة الإمارات، فإننا سنركز على أن تسهم أعمالنا في دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوطن، إلى جانب استمرارنا في تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل لمساهمينا».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن «التدفقات النقدية القوية التي حققناها إلى جانب مركزنا المالي القوي زادت من متانة أسس (أدنوك للتوزيع) الممتدة على مدى 50 عاماً، مما يضمن قدرة الشركة على تنفيذ خططها للنمو خلال السنوات المقبلة، محلياً ودولياً».

وعبر عن ثقته في أن التركيز المستمر على التوسع المتنوع محلياً ودولياً، والتزام الشركة الراسخ بتوفير أحدث منتجات وحلول التنقل المبتكرة والسليمة بيئياً، سيمكنها من تحقيق أهدافها للنمو وتجاوزها لسنوات.