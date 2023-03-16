«الأنصاري للخدمات المالية» تحدد النطاق السعري لأسهمها وتعلن بدء فترة الاكتتاب

أعلنت «مجموعة الأنصاري للخدمات المالية» (شركة مساهمة عامة قيد التأسيس في إمارة دبي)، اليوم، عن النطاق السعري لأسهمها، وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.



النطاق السعري

وبحسب المجموعة، فقد تم تحديد النطاق السعري للطرح العام العالمي بين 1.00 و1.03 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة ستراوح عند الإدراج بين 7.50 مليارات درهم (2.04 مليار دولار أميركي) و7.73 مليارلا درهم (2.10 مليار دولار).

وسيتم طرح ما مجموعه 750 مليون سهم تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال المجموعة، ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 750 مليون درهم (204 ملايين دولار أميركي)، و773 مليون درهم (210 ملايين دولار).



الأسهم المطروحة

وتُعد كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب هي أسهم قائمة، حيث باعت «الأنصاري القابضة» 10% من حصّتها المملوكة في المجموعة، وبالتالي لن تحصل المجموعة على أية عائدات من الطرح العام العالمي.

وعقب اكتمال الطرح العام العالمي، ما لم تتم زيادة حجم الطرح العالمي، سيستمر «المساهم البائع» في امتلاك حصّة بنسبة 90% من أسهم المجموعة.

بدورها، تحتفظ «الأنصاري القابضة» بحقها في تعديل حجم الطرح العام العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديرها المطلق وللقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.



توزيع الأرباح

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح التي اعتمدها مجلس الإدارة، فإن المجموعة تهدف إلى توزيع أرباح تبلغ 600 مليون درهم كحد أدنى فيما يتعلق بأرباح عام 2023، وسيتم سدادها مناصفةً على مرحلتين في أكتوبر 2023 وأبريل 2024.

ووفقاً للنطاق السعري للطرح، فإن الحد الأدنى من عائد توزيعات الأرباح سيراوح بين 7.77% و8.00% عن العام 2023.



عملية الاكتتاب

وبحسب ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين حسبما هو موضح في نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات، والمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات، كجزء من اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة.

ويحق لـ«جهاز الإمارات للاستثمار»، الاكتتاب في نسبة 5% من أسهم الطرح العالمي، ويجب تخصيص نسبة الاكتتاب المطروحة لجهاز الإمارات للاستثمار بالكامل قبل البدء بعملية التخصيص للمكتتبين الآخرين في عروض المستثمرين المؤهلين.



فترة الاكتتاب

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم، وتستمر حتى 23 مارس 2023 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وحتى 24 مارس 2023 للمستثمرين المحترفين.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، فيما من المتوقع الإعلان عنه في 27 مارس 2023.

كما من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح واكتمال الإدراج في 6 أبريل 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.



مستثمرون أساسيون

وذكرت «الأنصاري للخدمات المالية» انها أبرمت في 16 مارس 2023، اتفاقية استثمار أساسي مع «شركة الصكوك الوطنية»، والتي التزمت باستثمار 200 مليون درهم في الطرح العام بعد تحديد سعر الطرح النهائي، فيما ستخضع الأسهم المملوكة لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، عقب إدراج المجموعة.

وتُعد «الصكوك الوطنية»، التي تأسست عام 2006، مملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية لحكومة دبي.



الشريعة الإسلامية

وقد أصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري تصريحات تؤكد، بحسب رأيهما، توافق الطرح العالمي مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجب على المستثمرين اتخاذ إجراءات العناية الواجة من قبلهم لضمان توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفق أسبابهم ودوافعهم الخاصة.

