38 % نسبة التوطين في تعاونية الاتحاد بنهاية 2022

أكد مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في تعاونية الاتحاد، أحمد سالم بن كنيد الفلاسي، أن ملف التوطين يعتبر من أولويات التعاونية، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في التعاونية وصلت إلى 38% بنهاية العام الماضي. وقال إن «التعاونية وضعت خططاً واستراتيجيات لزيادة تلك النسبة بشكل سنوي، بما يتناسب مع توجيهات حكومة الإمارات لدعم الشباب المواطن وتحفيزهم على الدخول بالقطاع الخاص لتنمية الاقتصاد الوطني».

وأضاف الفلاسي، في بيان صادر عن التعاونية أمس، أن «تعاونية الاتحاد تهدف إلى توفير المزيد من الوظائف للكفاءات والخبرات المواطنة خلال الفترة المقبلة، وتوطين الوظائف القابلة للتوطين في مختلف مراكزها وفروعها المنتشرة بإمارة دبي».

وأوضح أن «عدد المواطنين والمواطنات الذين يشغلون وظائف في الإدارات والقطاعات والفروع، يبلغ حالياً 445 مواطناً ومواطنة، فيما يبلغ عدد الموظفين المواطنين في الوظائف القيادية 11 موظفاً».

وبيّن الفلاسي أن «التعاونية تقدم العديد من المزايا لاستقطاب المواطنين، منها الرواتب التي تتناسب مع سوق العمل، والبرامج التدريبية، إضافة إلى المكافآت التشجيعية، وفرص التطوّر الوظيفي».

وقال إن «التعاونية تسعى حالياً إلى استقطاب الموارد البشرية الوطنية من جميع الفئات للعديد من الوظائف في مختلف المهن المستهدفة لديها، بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية».

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مواطناً ومواطنة يشغلون وظائف في إدارات وقطاعات وفروع التعاونية حالياً.