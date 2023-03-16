مكتوم بن محمد: دبي تعزّز شراكتها مع كبرى المؤسسات المالية وشركات الخدمات المصرفية العالمية

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات لبنك «جيه بي مورغان تشيس»، أكبر بنك في العالم من ناحية القيمة السوقية، دانيال بينتو.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، الأهمية الكبيرة التي توليها دبي للقطاع المالي، وحرصها على تعزيز روابط التعاون والشراكة مع كبرى المؤسسات المالية وشركات الخدمات المصرفية العالمية، بما فيها بنك «جيه بي مورغان تشيس»، في ضوء تاريخ التعاون البنّاء بين الجانبين، وكذلك حرص دبي على إيجاد السُبل الكفيلة بدعم أعمال شركائها وتنميتها في دولة الإمارات والمنطقة على وجه العموم، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية وأبرز أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.

وقال سموّه في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «التقيت دانيال بينتو رئيس بنك (جيه بي مورغان تشيس) الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية. واستعرضنا معه تطلعات البنك في ضوء الفرص التي تتيحها الإمارات، وتوفرها دبي ضمن أجندتها الاقتصادية D33، لتكون دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية في العالم».

واستعرض اللقاء أهداف وتطلعات البنك لأعماله في المنطقة، والفرص الكبيرة التي تحملها أسواقها للقطاع المالي وشركات الخدمات المصرفية، في ضوء الفرص التي تتيحها النهضة التنموية الشاملة في دولة الإمارات، وما توفره دبي من بنية تحتية ولوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية، وأطر تشريعية حديثة تتسم بالمرونة وتضمن للأعمال المناخ الآمن والمستقر، وهو ما يُعدّ من أهم عوامل الجذب لمؤسسات الأعمال التي تجد في هذه البيئة مساحة رحبة لتطوير أعمالها وتوسيع نطاقها، في الوقت الذي تؤمن فيه دبي بأهمية تسخير كل الضمانات التي تكفل أعلى مستويات النجاح للشراكة المثمرة، التي طالما جمعتها بمؤسسات القطاع الخاص في شتى المجالات، وفي مقدمتها المجال المالي والمصرفي.

ويُعدّ بنك «جيه بي مورغان تشيس» من أهم الكيانات المصرفية العاملة في مجال الخدمات المالية والمعاملات المصرفية وإدارة الأصول على مستوى العالم، وتُقدّر قيمة الأصول التي يتولى البنك إدارتها عالمياً بنحو 3.7 تريليونات دولار، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2022، فيما بلغ صافي عائدات البنك 37.7 مليار دولار في عام 2022. وتمتد أعمال البنك في أكثر من 60 دولة، ويتجاوز عدد موظفيه 24 ألف موظف حول العالم، في حين يتمتع البنك بقاعدة عريضة من العملاء المميزين على مستوى العالم، سواء من المؤسسات أو الحكومات.