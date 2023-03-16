غرفة تجارة دبي تطلق 3 مجموعات أعمال جديدة تمثل قطاع الذهب

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إطلاق ثلاث مجموعات أعمال جديدة تمثل قطاع الذهب في الإمارة.

وأوضحت الغرفة في بيان أمس، أن المجموعات الجديدة، تشمل مجموعة عمل مصنعي الذهب ومجموعة عمل سبائك الذهب والتنقية، إضافة إلى مجموعة عمل مصممي الذهب، مشيرة إلى أن تلك المجموعات تهدف إلى تمكين أعضائها من إحداث تغيير في التشريعات والسياسات لتعود بالفائدة على قطاع الذهب وتحفز قدرة سوقه التنافسية.