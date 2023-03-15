منصّات تجارة إلكترونية تنافس المتاجر التقليدية في «عروض رمضان»

رصدت «الإمارات اليوم»، طرح منصّات للتجارة الإلكترونية، عروض تخفيضات بمناسبة شهر رمضان، بنسب تراوح بين 30 و60%، وتشمل سلعاً غذائية واستهلاكية أساسية، فضلاً عن عروض على المفروشات ومستلزمات المطابخ. وأكد مستهلكون أن منصّات عدة أطلقت العروض الرمضانية بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، داعين إلى التوسع في تلك العروض، لاسيما على منتجات البقالة والأغذية، كونها الأكثر طلباً في رمضان.

من جهتهم، أفاد مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة بأن منصّات التجارة الإلكترونية دخلت في منافسة شديدة مع منافذ البيع التقليدية، عبر طرح العروض للاستفادة من زيادة الطلب خلال شهر الصوم.

زيادة العروض

وتفصيلاً، قال المستهلك، زاهر عابد، إن «عدداً كبيراً من منصّات التجارة الإلكترونية طرح، أخيراً، عروض تخفيضات بمناسبة شهر رمضان»، مشيراً إلى أن زيادة العروض بين المنصّات والمنافذ خلال الموسم الرمضاني، تعود بالفوائد على المستهلكين خلال الفترة الحالية.

وأفاد المستهلك، علي يوسف، بأن التخفيضات في عروض منصّات التجارية الإلكترونية وصلت إلى 60%، مطالباً بضرورة توسع المنصّات في عروض التخفيضات على منتجات البقالة والسلع الغذائية، كونها من السلع التي يرتفع الطلب عليها في رمضان، وذلك بدلاً من التركيز - كما هو في بعض المنصّات - على سلع استهلاكية ومستلزمات منزلية وأجهزة إلكترونية.

سلع ضرورية

وذكر المستهلك، أحمد عبدالرحمن، أن «العروض المطروحة في كثير من المنصّات للموسم الرمضاني، تُعدّ أكبر من مثيلاتها خلال الموسم الماضي، سواء من حيث عدد السلع أو حتى الإعلان عنها».

واتفق على ضرورة توسع المنصّات بشكل أكبر في عروض التخفيضات على السلع الغذائية.

وقال المستهلك، حسن عبدالله، إن «العروض التي طرحتها منصّات للتجارة الإلكترونية بمناسبة رمضان، تزيد المنافسة مع منافذ البيع التقليدية، وتتيح بدائل متعددة للمستهلكين في شراء مستلزمات شهر رمضان».

وأشار إلى أنه رغم طرح منصّات عدة تخفيضات على بعض السلع الغذائية، فإن التوسع في العروض على تلك السلع ضروري، مع كون تلك السلع تُعدّ الأكثر أهمية للمستهلكين خلال رمضان، مقارنة بالسلع الأخرى مثل الإلكترونيات.

منافسة

من جهته، قال مسؤول تطوير الأعمال في إحدى منصّات التجارة الإلكترونية، ريبال أولبيك، إن «طرح منصّات للعروض الرمضانية يأتي في إطار المنافسة مع المتاجر التقليدية خلال الموسم الرمضاني، لاستقطاب أكبر عدد من المستهلكين، خصوصاً أن رمضان يتسم بقوة شرائية مرتفعة، مقارنة بالفترات المختلفة لمواسم الشراء».

وأوضح أن «طرح منصّات لعروض أكبر على سلع غذائية، أو على منتجات استهلاكية وإلكترونية، يختلف وفقاً لسياسة كل منصّة، كما أنه يتيح تنوّعاً أكبر للمستهلكين في الاختيار ما بين العروض المطروحة في السوق».

وأضاف أولبيك أن «جدوى العروض، سواء في المنصّات أو المنافذ، يحددها مدى الإقبال من قبل المستهلكين عليها، لاسيما مع إمكانية إجراء مقارنات سعرية واختيار الأفضل من العروض».

طرح التخفيضات

بدوره، ذكر مدير التسويق في إحدى سلاسل التجزئة، محمد بشير، أن «الموسم الرمضاني الحالي يمتاز بشدة المنافسة في قطاع تجارة التجزئة، خصوصاً في طرح عروض التخفيضيات، مقارنة بموسم رمضان من العام الماضي، سواء عن طريق المنصّات الإلكترونية أو المتاجر التقليدية».

وبيّن أن عدداً كبيراً من منافذ البيع دخل المنافسة مع منصّات التجارة الإلكترونية عبر مجالين: الأول الطرح التقليدي في المنافذ، والثاني من خلال طرح التخفيضات بشكل أكثر توسعاً على المنصّات التابعة لتلك المنافذ.

اختيار

في السياق ذاته، قال مدير التسويق والعلاقات في تعاونية الشارقة، فيصل خالد النابودة، إن «التعاونية أتاحت المجال للمستهلكين للاستفادة من عروضها الرمضانية بجميع فروعها، إضافة إلى متجرها الإلكتروني».

وأضاف أن «ذلك يتيح مجالاً أوسع أمام المستهلكين لاختيار الوسيلة التي تناسبهم للتسوّق خلال الموسم الرمضاني»، لافتاً إلى المنافسة الشديدة بين منصّات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع التقليدية عبر طرح العروض.

مقارنة الأسعار

طالب خبير شؤون تجارة التجزئة ورئيس شركة «البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، بضرورة إجراء المستهلكين مقارنات سعرية قبل شراء عروض رمضان، سواء عبر منصّات التجارة الإلكترنية، أو منافذ البيع التقليدية، وذلك للاستفادة بشكل أكبر من العروض المطروحة.

وقال إن «زيادة عروض التخفيضات للموسم الرمضاني الحالي، مقارنة بالموسمين الماضيين، تُعدّ من الأمور الملحوظة في الأسواق، أخيراً، وترجع بشكل رئيس إلى ارتفاع حدة المنافسة بين المنصّات والمنافذ، ودخول كيانات جديدة لقطاع تجارة التجزئة، فضلاً عن زيادة عدد فروع المنافذ».

مستهلكون دعوا المنصّات إلى التوسع في العروض على منتجات البقالة والأغذية.