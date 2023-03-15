الاقتصاد والسياحة بدبي تكرّم 46 فائزاً ضمن الدورة الـ 29 من جوائز التميّز لقطاع الأعمال

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كرّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي 46 فائزاً ضمن 8 فئات بالدورة التاسعة والعشرين من جوائز التميز لقطاع الأعمال، وذلك خلال حفل افتراضيٍّ عقد يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، بحضور أكثر من 1000 شخص وممثلي الشركات المشاركة. وتهدف الجوائز إلى تحسين جودة وإنتاجية الشركات القائمة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة من خلال التشجيع على التميز الاستثنائي للخدمات في الشركات والمؤسسات .

وتشمل جوائز التميّز لقطاع الأعمال بشكل رئيسي برنامج دبي للخدمة المتميّزة، والذي تمّ إطلاقه في العام 2002، لترسيخ التميّز في معايير خدمة المتعاملين في قطاع الأعمال، وكذلك جائزة دبي للجودة التي تمّ إطلاقها في العام 1994 لتشجيع وتحفيز الشركات والمؤسسات على ترسيخ معايير الجودة وتبني سياسة التميز المؤسسي وفقاً لنموذج التميّز المعتمد لدى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة. وقد تمّ تكريم 26 فائزاً في فئتين ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة، و20 جهة فائزة في ست فئات ضمن جائزة دبي للجودة.

وقال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال كلمته في الحفل: "في الوقت الذي نحتفي ونتطّلع فيه للمزيد من جوائز التميّز لقطاع الأعمال؛ فقد بدأنا عام 2023 بداية طموحة، بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أجندة دبي الاقتصاديّة D33، التي تنطلق بنهج مدروس خلال السنوات العشر المقبلة نحو كيفيّة الانتقال بإمارة دبي إلى مراحل متقدّمة من التميّز وتحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك بالبناء على الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف: "تعدّ جوائز التميّز لقطاع الأعمال اليوم أكثر أهميّة من أي وقت مضى، حيث تشجع على التطور والابتكار وتكرم الشركات والمؤسسات المتميزة، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وكذلك متعددة الجنسيات وغيرها من المؤسسات التي نجحت في جذب المواهب إلى دبي. أهنئ جميع الشركات الفائزة في دورة العام 2023 من جوائز التميّز لقطاع الأعمال، ونتوجّه بالشكر لكافة المعنيين، بمن فيهم المقيّمين والمتسوّقين السريين وفريق إدارة التميّز لقطاع الأعمال لجهودهم الكبيرة في إنجاح دورة جديدة أخرى من هذه الجوائز".