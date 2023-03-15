مكاسب "أدنوك للغاز" تتجاوز 39 مليار درهم منذ الإدراج

عزز سهم "أدنوك للغاز" مكاسبه في ختام تعاملات اليوم، ليربح رأسماله السوقي أكثر من 39 مليار درهم منذ إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية الإثنين الماضي.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم "أدنوك للغاز" من 181.9 مليار درهم عند الإدراج وصولا إلى أكثر من 221 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم. وصعد سعر السهم بنسبة 21.5% منذ الإدراج ليقفل عند مستوى 2.88 درهم في نهاية تداولات اليوم، مقابل سعر الطرح البالغ 2.37 درهم. واستقطب "أدنوك للغاز" سيولة بأكثر من 173.5 مليون درهم خلال جلسة اليوم بعد التداول على أكثر من 60.6 مليون سهم من خلال 2343 صفقة.