«مجموعة يلا» تحقق 1.1 مليار درهم إيرادات في 2022

أعلنت «مجموعة يلا المحدودة»، مالكة أكبر منصة للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية غير المدققة للعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2022، إضافة إلى النتائج المالية للربع الأخير من العام نفسه.

ووفقاً للبيانات المالية، فقد تخطت إيرادات المجموعة لعام 2022 حاجز المليار درهم، لتبلغ ملياراً و100 مليون درهم (303.6 ملايين دولار)، مقارنة بمليار درهم في عام 2021.

وجاءت إيرادات الربع الأخير من عام 2022 متخطيةً كل التوقعات، لتحقق نمواً بنسبة قاربت 11.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 275.9 مليون درهم، مقارنةً بـ248.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قوة الأداء المالي للمجموعة، وقدرتها على تحقيق أرباح قياسية.

وكشفت البيانات المالية عن ارتفاع صافي أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي إلى نحو 60.8 مليون درهم.

وحققت الشركة نمواً ملحوظاً في متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14% إلى 32 مليون مستخدم نشط في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة 28.1 مليوناً خلال الربع الرابع من العام الذي سبقه. وارتفع عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 47.8% إلى 12.5 مليون مستخدم، مقارنة بـ8.4 ملايين مستخدم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «مجموعة يلا»، تاو يانغ، إنه على الرغم من التحديات الكثيرة خلال عام 2022، والرياح المعاكسة التي عصفت بالاقتصاد العالمي، فقد تمكنت الشركة من المحافظة على النمو، بفضل مرونة استراتيجيتها التي تمكن من التكيف مع ظروف العمل المختلفة لتحسين الكفاءة.

وأضاف: «يسعدنا أن نرى أن ثمرة جهودنا ماثلة أمامنا مع تحقيق الشركة نمواً نوعياً، وهذا ما يمهد الطريق أمامنا لتعزيز مسيرة نمونا خلال عام 2023».

من جانبه، أشاد رئيس المجموعة، صيفي إسماعيل، بالنمو المستمر الذي حققته الشركة في الربع الأخير من العام الماضي، على الرغم من التحديات العالمية، والذي يعكس فعاليّة استراتيجية وسياسات الشركة.

وقال: «النتائج المالية الراسخة التي حققتها (مجموعة يلا) في الربع الأخير من 2022، جاءت بفضل تبنيها نهج عمل مرناً قائماً على الابتكار والتخطيط المستقبلي الواضح. وستواصل الشركة جهودها لتطوير جودة خدماتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال الاستثمار المستدام في تعزيز بيئة العمل داخل المجموعة».

وأكد أن خبرة «يلا» الواسعة ودرايتها بالسوق المحلية تؤهلانها للتكيف مع متغيرات السوق، وتمكنانها من اغتنام فرص النمو المستقبلية، تماشياً مع التزام الشركة بتأسيس قيمة مستدامة وطويلة الأمد لجميع مساهميها.

إيرادات الربع الأخير من عام 2022 تخطت كل التوقعات لتصل إلى 275.9 مليون درهم.