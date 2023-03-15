1.8 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.8 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع تركزها بشكل رئيس على أسهم القطاعين العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 1.48 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و307.7 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 378.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.5 ألف صفقة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9486.3 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3304.43 نقاط. وفى سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 85.7 مليون درهم.