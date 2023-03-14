«أو إيه جي»: «دبي الدولي» يواصل تصدّر مطارات العالم

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى نحو 4.65 ملايين مقعد مجدول خلال مارس 2023، ليحتفظ «دبي الدولي» بذلك بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة.

ووفقاً للبيانات التي تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منها، واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية، في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، واستئنافها إلى المزيد من الوجهات الدولية.

كما تواصل المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين، مع استئناف رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية في قارات العالم الست، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة إلى شبكتيهما العالمية منذ بدء جائحة «كوفيد-19».

وأوضحت بيانات «أو إيه جي» أن «دبي الدولي» احتفظ بمركزه الأول بفارق وصل إلى نحو أكثر من 870 ألف مقعد، مقارنة بمطار لندن هيثرو، الذي سجل أكثر من 3.7 ملايين مقعد خلال مارس 2023.

وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي، الذي سجل نحو خمسة ملايين مقعد خلال مارس الجاري.

وقلص «دبي الدولي» الفارق مع «هارتسفيلد أتلانتا» بنحو 400 ألف مقعد على أساس شهري.

وبيّنت المؤسسة الدولية أنه على صعيد إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، فإن مطار دبي الدولي قفز إلى المركز الثاني خلال العامين الماضي والجاري على أساس شهري، مقارنة بالمركز الثالث في عام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة.

وقالت مؤسسة مطارات دبي إن مطار دبي الدولي شهد أداءً استثنائياً خلال عام 2022، إذ ارتفعت حركة المسافرين السنوية إلى نحو 66 مليون مسافر، لتتجاوز التوقعات السنوية لأعداد المسافرين خلال العام، في ظل الأرقام غير المسبوقة التي شهدها الربع الأخير من عام 2022، كونه الأعلى أداءً والأكثر ازدحاماً منذ عام 2019، مع الأخذ في الحسبان أن شهر ديسمبر كان أكثر الأشهر ازدحاماً باستقبال نحو 7.1 ملايين مسافر، حيث كانت المرة الأولى التي تتخطى فيها حركة المسافرين هذا المعدل منذ عام 2020.

78 مليون مسافر

أشارت توقعات أولية لمؤسسة مطارات دبي، أن تصل حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال العام الجاري، إلى نحو 78 مليون مسافر، لاسيما في ظل استضافة دبي للعديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، بما فيها معرض دبي للطيران، ومؤتمر المناخ «كوب 28».