خبراء: التوسع بالخدمات الرقمية يرفع الطلب على أنظمة الأمن السيبراني

أفاد خبراء ومسؤولو شركات دولية للتقنية مشاركون في معرض ومؤتمر ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك 2023) بأن تسارع وتيرة التوسع بالتحول للخدمات الرقمية في المنطقة يرفع الطلب على أنظمة الأمن السيبراني بنسب متنامية.

وأشاروا على هامش فعاليات المعرض الذي افتتح أعماله أمس بمركز دبي التجاري العالمي، إلى أن استمرار أنظمة العمل الهجين عزز من نمو الطلب ومخصصات الانفاق على الأمن الإلكتروني.

وقال مدير عام "مايكروسوفت الإمارات"، نعيم يزبك، إن "إيرادات خدمات وحلول مايكروسوفت الأمنية تجاوزت أخيرًا 20 مليار دولار"، مشيرًا إلى أن "قضية الأمن أصبحت أولوية قصوى في ظل بيئة العمل الهجين في العديد من المؤسسات".

وأوضح أن "مايكروسوفت أطلقت في النصف الأخير من عام 2022 أكثر من 300 منتج مبتكر للأمن السبيراني ولمواكبة مشهد التهديدات المتطورة".

وأضاف المدير التنفيذي لحلول الشركات في "مايكروسوفت الامارات"، طارق حلواني، إن "هناك ثلاثة تهديدات إلكترونية تتصدر توجهات الهجمات الالكترونية عالميا منذ بداية العام الجاري تشمل أبرزها "هجمات الفدية"، و"هجمات اختراق الخودام"، و"هجمات الهوية".

وأوضح مدير الأنظمة السيبرانية في "كروادسترايك"، رولان الدكاش، أن "زيادة التحول الرقمي يدعم النمو في الطلب على حلول الامن السيبراني بمعدلات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بالمنطقة".