1.1 مليار درهم إيرادات «مجموعة يلا» في 2022

أعلنت «مجموعة يلاّ المحدودة»، مالكة أكبر منصة للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية غير المدققة للعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2022، إضافة إلى النتائج المالية للربع الأخير من العام نفسه.

ووفقاً للبيانات المالية، فقد تخطت إيرادات المجموعة لعام 2022 حاجز مليار درهم لتبلغ ملياراً و100 مليون (303.6 ملايين دولار) مقارنة بمليار درهم في عام 2021، بارتفاع نسبته 11.2%.

وجاءت إيرادات الربع الأخير من العام 2022 متخطيةً كل التوقعات، لتحقق نمواً بنسبة قاربت 11.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 275.9 مليون درهم مقارنةً بـ 248.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قوة الأداء المالي للمجموعة، وقدرتها على تحقيق أرباح قياسية نتيجة استمرار الزخم في أعمالها.

وكشفت البيانات المالية عن ارتفاع صافي أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي إلى نحو 60.8 مليون درهم (16.6 مليون دولار)، في حين حافظت الشركة على ارتفاع نسبة هامش الربح الصافي غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، مرتفعة عند حدود 29.0% ما يعكس قدرتها القوية على تحقيق الدخل وضبط النفقات.

كما حققت الشركة نمواً ملحوظاً في متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14% إلى 32 مليون في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة 28.1 مليون خلال الربع الرابع من العام الذي سبقه. وارتفع عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 47.8% إلى 12.5 مليون مستخدم مقارنة بـ 8.4 ملايين مستخدم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «مجموعة يلا»، تاو يانغ، إنه وعلى الرغم من التحديات الكثيرة خلال عام 2022، والرياح المعاكسة التي عصفت بالاقتصاد العالمي، فقد تمكنت الشركة من المحافظة على النمو بفضل مرونة استراتيجيتها التي تمكن من التكيف مع ظروف العمل المختلفة لتحسين الكفاءة.

وأضاف: «يسعدنا أن نرى أن ثمرة جهودنا ماثلة أمامنا مع تحقيق الشركة نمواً نوعياً، وهذا ما يمهد الطريق أمامنا لتعزيز مسيرة نمونا خلال عام 2023».

من جانبه، أشاد رئيس المجموعة، صيفي إسماعيل، بالنمو المستمر الذي حققته الشركة في الربع الأخير من العام الماضي على الرغم من التحديات العالمية، والذي يعكس فعاليّة استراتيجية وسياسات الشركة.

وقال: «النتائج المالية الراسخة التي حققتها (مجموعة يلا) في الربع الأخير من 2022، جاءت بفضل تبنيها نهج عمل مرناً قائماً على الابتكار والتخطيط المستقبلي الواضح. وستواصل الشركة جهودها لتطوير جودة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار المستدام في تعزيز بيئة العمل داخل المجموعة».

وأكد أن خبرة «يلا» الواسعة ودرايتها بالسوق المحلية يؤهلانها للتكيف مع متغيرات السوق ويُمكنها من اغتنام فرص النمو المستقبلية، تماشياً مع التزام الشركة بتأسيس قيمة مستدامة وطويلة الأمد لجميع مساهميها.