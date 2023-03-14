8 ميزات تتمتع بها الوحدات السكنية في دبي

يشهد القطاع العقاري في دبي مستويات غير مسبوقة من الطلب، إذ تواصل المدينة تقديم مشروعات سكنية مميزة تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وأشارت شركة «يونيون سكوير للوساطة العقارية» إلى أنه بصرف النظر عن تحركات الأسعار ومعنويات المستثمرين التي تؤثر على العرض والطلب، فإن جاذبية سوق دبي العقارية ترجع أيضاً إلى ميزات عدة تتمتع بها الوحدات السكنية في دبي، محددة أبرز ثماني ميزات، منها المساحات الكبيرة والخدمات الراقية والتكنولوجيا المنزلية.

مسطحات مائية

وقال المؤسس والعضو المنتدب للشركة، غوراف أيداساني، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن المسطحات المائية، تُعد قيمة مضافة للعقار، باعتبارها واحدة من وسائل الراحة والرفاه الرئيسة في المجتمعات السكنية، مشيراً إلى أن المسابح متعددة المستويات والشواطئ الاصطناعية تمنح مشتري العقارات في دبي تجربة فريدة.

وأضاف أنه بالنسبة لأصحاب المنازل الذين قد لا يتواجدون بالقرب من البحر أو الشاطئ، تسمح لهم مثل تلك الميزات بالاستمتاع بالنشاطات البحرية دون الحاجة إلى السفر بعيداً عن المنزل.

وذكر أيداساني، أن وجود مساحة منزلية كبيرة كافية لاستضافة العائلة والأصدقاء يُعد امتيازاً كبيراً، لافتاً إلى أن ذلك يهم الكثير من الراغبين بشراء عقار في دبي، سواء لغرض السكن أو الاستثمار.

خدمات المنتجعات

وأفاد أيداساني، بأن الباحثين عن العقارات يسعون بشكل متزايد إلى إيجاد وسائل الراحة الفاخرة والشبيهة بما تقدمه المنتجعات، من المرافق الصحية ضمن المنزل إلى إمكانية الوصول المباشر إلى الشواطئ والبحيرات.

وقال: «لم تعد المنتجعات تقتصر على قطاع الضيافة النموذجية، بل أصبحت خدماتها تقدم في الوحدات السكنية الفاخرة»، مشيراً إلى أن مطوري العقارات في دبي يواصلون تعزيز منتجاتهم لتلبية الطلب على أماكن الإقامة الشبيهة بالمنتجعات.

علامات تجارية

ولفت إلى أنه من المفيد للعقارات أن ترتبط بعلامات تجارية متعارف عليها وذات صلة وقيمة فعلية للمستثمرين والسكان، بدلاً من مجرد وضع اسم علامة تجارية معروفة على العقار لمجرد الترويج له.

وقال إن المطورين في دبي يعملون اليوم على إقامة شراكات مع العلامات التجارية التي تعزز المشروع العقاري والوحدات السكنية من الناحية الوظيفية والجمالية في وقت واحد.

وأضاف أنه من خلال القيام بذلك، يمنح المطورون منتجاتهم قيمة إضافية من منظور العميل والسوق، ولذلك من المهم لمطوري العقارات إقامة شراكات مع علامات تجارية ولو كانت أقل شهرة، نظراً لقدرة هذه العلامات على تحقيق مستوى أعلى من الابتكار الفعلي وتعزيز الجاذبية الجمالية للمنتج.

جدران شفافة

وذكر أيداساني، أن التركيبات الزجاجية الممتدة من الأرض حتى السقف أصبحت اتجاهاً عقارياً بارزاً في البناء الحديث بدبي.

ولفت إلى أن الجدران الشفافة تزيد من قيمة العقار، كما أنها الخيار الأمثل لإتاحة الضوء الطبيعي إلى المساحات المعيشية، فضلاً عن أنها توفر إطلالات جميلة.

وأشار إلى أهمية الاستثمار في المساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية وذلك بهدف الارتقاء بحياة السكان، مؤكداً أن ذلك تتيحه عقارات دبي بشكل لافت.

وبيّن أنه كلما زادت نسبة المساحات الخضراء في المشروعات العقارية، كلما تمكنت هذه العقارات من تعزيز قيمتها بما يتجاوز الكُلفة الاقتصادية للتطوير، مما يجعلها فرصة استثمارية جذابة.

وقال إن المخططين الحضريين في المدن المتقدمة مثل دبي، يميلون نحو التصاميم التي تعطي الأولوية للمساحات الخضراء بدلاً من مجرد البناء، وذلك من أجل تأمين حياة أفضل للسكان.

مرافق اللياقة البدنية

ووفقاً لأيداساني، تُعد مراكز الصحة واللياقة البدنية إحدى أهم وسائل الراحة في المجتمعات السكنية الحديثة في دبي.

وقال إنه «من المطمئن أن مطوري العقارات في دبي يأخذون في الاعتبار أهمية الصحة البدنية والعقلية لعملائهم»، مشدداً على أهمية استمرار الشركات العقارية ضمن مشروعاتهم.

وذكر أيداساني، أن الباحثين عن المنازل يسعون بشكل تدريجي إلى طرق مجدية لمراقبة أداء الطاقة في بيوتهم، مثل ضبط أنظمة الإضاءة الذكية، والتحكم في مستويات درجة الحرارة والرطوبة، واستخدام تقنيات التعرف إلى الصوت، ودمج الأجهزة المنزلية الأخرى، وكل ذلك عن طريق التكنولوجيا المنزلية عبر بضع نقرات على الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن تكنولوجيا المنزل الذكي تشكل مستقبل العقارات في دبي، إذ يرغب المزيد من المشترين في الحصول على أحدث التطورات التكنولوجية ضمن منازلهم.

الميزات الـ8

- المسطحات المائية.

- المساحات الكبيرة.

- الخدمات الراقية.

- العلامات التجارية.

- الجدران الشفافة.

- المساحات الخضراء.

- مرافق اللياقة البدنية.

- التكنولوجيا المنزلية.