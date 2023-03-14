غرفة دبي العالمية تستقطب «تويا سمارت»

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في استقطاب شركة «تويا سمارت» (TuyaSmart)، العاملة في مجال تطوير منصات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لمزاولة أنشطتها في الإمارة.

وأفاد بيان بأن «تويا سمارت» شركة مدرجة في بورصتي نيويورك وهونغ كونغ، ما يعكس مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال «إنترنت الأشياء».

وتتمتع الشركة بمزايا قيمة فريدة من نوعها، تجمع بين الحوسبة السحابية مع تقنيات الاتصال والتطبيقات الرقمية، لتمكين العلامات التجارية، وتجار التجزئة، ومصنعي المعدات الأصلية من تطوير منتجات ذكية بطريقة سهلة ومعقولة الكُلفة.

وانسجاماً مع «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، ستركز «تويا سمارت» اهتمامها في الشرق الأوسط على استخدام تقنية «إنترنت الأشياء»، للارتقاء بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المنطقة. كما ستكرّس الشركة خبرتها في مجال «إنترنت الأشياء» لمساعدة الشركات والمستهلكين على تبني ممارسات أكثر استدامة والتزاماً بالمسؤولية البيئية.

وأكد بيان غرفة دبي العالمية أن قرار «تويا سمارت» بمزاولة أنشطتها في دبي يشكل دليلاً ملموساً على جهود الغرفة في استقطاب الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق قيمة اقتصادية لدبي.

وتحظى «تويا سمارت» بسمعة معروفة في سوق «إنترنت الأشياء» العالمية، إذ تضم محفظة المتعاملين معها أكثر من 708 آلاف مطور مسجل من أكثر من 200 دولة ومنطقة، يخدمون 8400 متعامل.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن استقطاب الشركات العالمية يندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي التي تنسجم مع أجندة دبي الاقتصادية «D33» بترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأكد أن دبي هي الوجهة المثالية للشركات الراغبة في التوسع العالمي، نظراً لما تتمتع به من مقومات ومزايا تنافسية غير مسبوقة، أبرزها بيئة تحتية لوجستية ورقمية متطورة، وتشريعات قانونية وتنظيمية حديثة ومرنة، وفرص استثمارية استثنائية، إضافة إلى شراكة استراتيجية رائدة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، قال الشريك المؤسس ومدير العمليات في «تويا سمارت»، أليكس يانغ: «متحمسون لتوفير أحدث تقنيات وحلول (تويا سمارت) في الشرق الأوسط، ونقدر الدعم المقدم من جانب المدير العام لغرف دبي وغرفة دبي العالمية لدعم انطلاقتنا في هذه المسيرة».

وأضاف: «بوصفنا شركة ملتزمة بالاستدامة والابتكار، فإننا نحرص على التعاون مع غرفة دبي العالمية لمساعدة شركات ومستهلكي المنطقة على بناء مستقبل أكثر استدامة».