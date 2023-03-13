عطلتا «الربيع» و«الفطر» ترفعان أسعار تذاكر الطيران إلى وجهات عربية

قال مديرون وعاملون في وكالات للسفر، إن أسعار تذاكر الطيران ترتفع تدريجياً إلى وجهات عربية، بالتزامن مع ذروتي «عطلة الربيع» في نهاية مارس الجاري، وعطلة «عيد الفطر» في النصف الثاني من أبريل المقبل، لافتين إلى أن أسعار التذاكر على رحلات الذروة أعلى بنحو 40% مقارنة بمستوياتها المعتادة منذ بداية العام الجاري.

وذكروا، لـ«الإمارات اليوم»، أن أسعار رحلات الذروة الأولى خلال عطلة الربيع تبدأ بالارتفاع التدريجي اعتباراً من الأسبوع الأخير من مارس الجاري، لتصل إلى مستويات مرتفعة بدءاً من نهاية الشهر ذاته، على أن ترتفع مرة أخرى اعتباراً من منتصف أبريل المقبل، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر.

عطلة الربيع

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن «الطلب على السفر يشهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ أسابيع بالنسبة للرحلات التي تتزامن مع بداية عطلة الربيع، وأيضاً في النصف الثاني من شهر أبريل، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر»، مشيراً إلى أن «الطلب يبقى في مستويات مرتفعة خلال الفترة بين الذروتين أيضاً، لكن بمستويات أقل».

وأضاف سركيس، أن «أسعار رحلات الطيران بالنسبة لأيام الذروة في نهاية مارس وخلال عطلة عيد الفطر أعلى بنسبة تراوح بين 30 و40%، مقارنة بمستوياتها المعتادة منذ بداية العام الجاري»، مشيراً إلى أن أسعار هذه الرحلات في زيادة مستمرة كلما ارتفع معدل المقاعد المبيعة على الرحلة.

وبيّن أن «الطلب على السفر لايزال قوياً، وهناك شريحة متزايدة من المتعاملين ترغب في السفر، في إطار موجة السفر الانتقامي إثر جائحة كورونا»، موضحاً أن الطلب في السوق المحلية ينقسم إلى جزأين: الأول، بغرض زيارة المقيمين في الدولة لقضاء إجازات في بلدانهم مع الأهل والأصدقاء، فضلاً عن الطلب السياحي مع توجه جزء من سكان الدولة لقضاء عطلات في وجهات سياحية قريبة نسيباً، فضلاً عن محطات أخرى في أوروبا الغربية وجنوب آسيا.

وبيّن أن الوجهات العربية التي تشهد طلباً كبيراً خلال فترات الذروة هذه، تتمثل في كل من القاهرة وبيروت وعمان والإسكندرية، فضلاً عن الخرطوم وتونس والمغرب، لافتاً إلى أن شرم الشيخ من الوجهات السياحية التي يتوقع أن تشهد طلباً من السوق المحلية، فضلاً عن جورجيا وأرمينيا.

وبيّن سركيس أن «بعض الرحلات تصل إلى مستويات شبه كاملة بنسبة تقترب من 100%، ومن المتوقع أن يزيد عدد هذه الرحلات (الكاملة) كلما اقتربت مواعيد السفر»، متوقعاً أن تواصل الأسعار الارتفاع بالنسبة للحجوزات الأخيرة التي تتم قبل موعد السفر بساعات أو أيام معدودة، لافتاً إلى أن «الحجز المبكر لايزال أفضل للحصول على أسعار مخفضة».

ارتفاع مستمر

في سياق متصل، قال المدير العام لـ«وكالة الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، إن «الطلب على السفر يواصل الارتفاع»، مشيراً إلى أن «أسعار التذاكر في الأيام الأولى، بالتزامن مع عطلة الربيع، تسجل مستويات مرتفعة، مقارنة بمتوسط الأسعار في الأوقات المعتادة منذ بداية العام الجاري، لكن في العموم أقل مقارنة بأسعار رحلات الذروة خلال عطلة عيد الفطر».

وأضاف دياب أن «متوسط أسعار تذاكر الطيران لرحلات الذروة في بداية عطلة الربيع وعطلة عيد الفطر، أعلى بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بمعدلاتها المعتادة، بعيداً عن أوقات الذروة»، مشيراً إلى أن «الطلب الأكبر على السفر يتمثل في زيارة الأهل والأقارب إلى الوجهات الشعبية بالنسبة لسكان دولة الإمارات، خصوصاً إلى المحطات العربية أو الآسيوية».

وبيّن أن «الطلب السياحي بدوره، يشهد نمواً إلى المحطات في شرق أوروبا وجنوب آسيا، وبعض المحطات في أوروبا الغربية»، لافتاً إلى أن «الحجوزات متواصلة، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بمعدلات أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة، ما سينعكس على أسعار تذاكر الطيران».

الطلب السياحي

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة العوضي للسفريات، أمين العوضي، إن «الطلب السياحي خلال عطلة الربيع وعيد الفطر، لايزال في مستويات متواضعة حالياً، لكن على غرار السنوات الماضية، نتوقع إقبالاً أكبر كلما اقترب موعد السفر، حيث تلجأ شريحة كبيرة من المسافرين إلى حجز عطلاتهم في أوقات متأخرة قبل موعد السفر بأيام قليلة».

وأضاف العوضي، أن «الجزء الأكبر من الطلب على السفر خلال عطلة الربيع وعطلة الفطر، يتمثل في رحلات زيارة الأهل والأقارب بالنسبة لسكان الدولة»، لافتاً إلى أن «الوجهات العربية لها نصيب واسع من الحجوزات، بما في ذلك مصر ولبنان وسورية والأردن، بجانب السودان والمغرب وتونس، فضلاً عن محطات آسيوية».

وبيّن أن «الطلب على السفر عادة ما يرتفع بدرجات كبيرة خلال العطلات والإجازات إلى هذه الوجهات، حيث تقبل شريحة واسعة من السكان على زيارة بلدانهم»، لافتاً إلى أن أسعار تذاكر الطيران لبعض الأيام، بالنسبة لرحلات الذروة، أعلى بنحو 30 إلى 40% مقارنة بمستوياتها المعتادة، وقد تتخطى حاجز الـ50% بالنسبة للحجوزات المتأخرة كلما اقترب موعد السفر.

رحلات الذروة

أظهرت بيانات لمواقع شبكية ارتفاعاً في متوسط أسعار تذاكر الطيران إلى وجهات عربية وإقليمية، بنسب وصلت إلى 35% مقارنة بمتوسط أسعار الرحلات خلال مارس الجاري.

وبحسب البيانات، تزامن الارتفاع في أسعار الرحلات من السوق الإماراتية (ذهاباً وعودة لمدة 7 أيام) مع فترتين، الأولى ابتداءً من 28 مارس الجاري وحتى نهاية الأسبوع الأول من أبريل، أما الثانية فهي ابتداءً من 22 أبريل وحتى الأول من مايو المقبل.

وبلغ متوسط الزيادة في أسعار التذاكر خلال الذروة الأولى، أي ابتداءً من 28 مارس الجاري وحتى نهاية الأسبوع الأول من أبريل، نحو 15% في المتوسط، لتصل نحو 35% في الذروة الثانية ابتداءً من 22 أبريل وحتى الأول من مايو المقبل.