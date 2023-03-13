"كيو القابضة" تمنح "NPC" عقدا بقيمة 470 مليون درهم

أعلنت مجموعة كيو القابضة عن توقيع عقد مع شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC بقيمة 470 مليون درهم لتنفيذ أعمال البنية التحتية والطرق المتعلقة بالمرحلة الأولى من مشروع ريم هلز في جزيرة الريم. وستتولى شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC، إحدى شركات مجموعة تروجان كونستركشن، تنفيذ أعمال شبكات الطاقة، والماء، والصرف الصحي، والاتصالات، والغاز، الضرورية لمثل هذا المشروع السكني، بالإضافة إلى أعمال شبكة الطرق الداخلية، وتشكيل الجزر، والقناة المائية، وفق أرقى المستويات العالمية.

وحول هذا العقد، تحدث بين هودسون، الرئيس التنفيذي لشركة كيو للعقارات: "يسرنا أن نعلن عن توقيع هذا العقد مع شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC ، حيث يعتبر هذا المشروع جزءاً حيوياً ومركزياً من التزامنا بالتطوير الاقتصادي لإمارة أبوظبي، متمثلاُ في بناء مشاريع فريدة، ومتميزة، ومستدامة، توفر منازل رحبة وفخمة. ونحن على ثقة بأن خبرات شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC ستُمكّننا من إنشاء بنيةٍ تحتيةٍ وطرقٍ بأعلى معايير الجودة لمجمع ريم هلز، حاضراً ومستقبلاً".

يُذكر أن المراحل الثلاث المكتملة من مشروع ريم هلز قد شهدت إتمام بيع وحداتها السكنية خلال زمن قياسي، مما يؤكد النجاح المستمر للمشروع. فقد صُمم هذا المجمع الفخم الحديث والمسور في جزيرة الريم في أبوظبي ليمنح ساكنيه بيئة تتسم بالخصوصية والرفاهية بحيث يمكنهم اللجوء إليها هرباً من ضغوط الحياة العصرية، مع بقائهم بالقرب من مراكز التسوق العالمية الشهيرة، والمؤسسات التعليمية العالمية، ومراكز التجارة والأعمال. كما يتمتع هذا الملاذ القريب من قلب العاصمة بموقعه الفريد الذي يوفر المزيج المثالي بين سهولة الحياة في المدينة، وأجواء السكينة والهدوء في الضواحي.

وفي تعليقه على توقيع هذا العقد، قال حلمي ناجي، المدير العام لشركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC: "يُشرفنا أن يقع اختيار مجموعة كيو القابضة علينا لتنفيذ هذا المشروع الفخم. وفريقنا ملتزم بإنجاز أعمال البنية التحتية والطرق المتعلقة بالمرحلة الأولى من مشروع ريم هلز بأعلى مستويات الجودة وضمن الإطار الزمني المتفق عليه. وإننا نتطلع للعمل عن كثب مع كيو القابضة لنجعل من هذا المشروع نجاحاً عظيماً".

ومن المتوقع، أن يحقق هذا المشروع تحسناً هائلاً في البنية التحتية الحالية لمشروع ريم هلز، ويساهم في تطوير جزيرة الريم عموماً. وتعكس الشراكة الراسخة بين كيو القابضة وشركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC التزام المجموعتين بتقديم مشاريع مستدامة ومبتكرة وفق أعلى معايير الجودة بحيث تلبي وتتجاوز التوقعات المستقبلية للمجمعات السكنية المتطورة في القرن الحادي والعشرين.