الخدمات المصرفية والتسويق وإدارة الأعمال الأكثر جاذبية للباحثين عن عمل في الإمارات لعام 2023

أظهر استبيان جديد أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن 52٪ من المهنيين في الإمارات راضون عن ساعات العمل، تليها ثقافة العمل (48٪) والأمن الوظيفي (46٪). ويتمثل الهدف الرئيسي للاستبيان الذي حمل عنوان «أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023» في تمكين المهنيين من فهم مستويات الرضا الحالية في قطاعات معينة، واتخاذ قرارات واضحة ومتناسبة مع مستقبلهم الوظيفي.

القطاعات الأكثر شعبية

من المتوقع أن تشهد العديد من القطاعات في الإمارات ازدهاراً ملحوظاً، يدفعه واقع التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، ما سيؤدي بالتالي إلى توفير فرص وظيفية جديدة للباحثين عن عمل. ويظهر الاستبيان أن قطاعات الخدمات المصرفية/المالية/المحاسبة (15٪)، والإعلان/التسويق/العلاقات العامة (15٪)، واستشارات الأعمال/إدارة الأعمال (11٪)، هي أكثر القطاعات جذباً لاهتمام الباحثين عن عمل.

وتعليقاً على نتائج الاستبيان، قالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: «يتيح استبيان أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأصحاب الأعمال تطوير وتنفيذ استراتيجيات التوظيف بشكل يلبي توقعات الباحثين عن عمل، ما يساهم بالتالي في تعزيز قدراتهم التنافسية. ويتمثل الهدف الأساسي من هذا الاستبيان في تزويد الباحثين عن عمل بمعلومات مفيدة وقيّمة لتمكينهم من اتخاذ قرارات حكيمة في سوق العمل الحالي».

تغيير قطاع العمل

كشف الاستبيان أيضاً أن 22٪ من المهنيين في الإمارات قد غيروا قطاع عملهم مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين، حيث برزت الرواتب الأفضل (38٪)، وفرص التقدم الوظيفي الأفضل (24٪) كأهم الأسباب التي دفعتهم لتغيير قطاعهم.

من ناحية أخرى، يفكر 6 من 10 مهنيين في الدولة (60٪) في تغيير القطاع الذي يعملون فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث برز الراتب الأفضل (56٪) وفرص التقدم الوظيفي الأفضل (40٪) كأهم الأسباب التي تدفعهم لذلك. وقد برز قطاع النفط/الغاز/البتروكيماويات (9٪) كالأكثر جذباً للمهنيين الذي يفكرون في تغيير قطاعهم.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، توقع المجيبون بأن يسجل قطاع تكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (27٪) أعلى معدل نمو خلال العام المقبل.

القطاعات الأكثر جذباً

يعتقد 34٪ من المهنيين أن قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات يقدم أعلى الرواتب (بما في ذلك المزايا غير النقدية) في الإمارات، يليه قطاع العقارات والبناء والتطوير العقاري، بحسب حوالي 1 من 5 مجيبين.

من جهة أخرى، برزت قطاعات الرعاية الصحية والخدمات الطبية (25٪)، والضيافة والاستجمام والترفيه (21٪)، والتعليم (19٪) كأكثر القطاعات جذباً للإناث. بينما برزت قطاعات الجيش والدفاع والشرطة والحكومة والخدمة المدنية (28٪ لكل منها) والنفط والغاز والبتروكيماويات (19٪) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات المحلية.

كما كشف عدد من المجيبين الذين هم في بداية مسيرتهم المهنية أن قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والمحاسبة (19٪) وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتجارة الإلكترونية (18٪) هي الأكثر توظيفاً للخريجين الجدد.

ومن جهته، قال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: «يسلط هذا الاستبيان الضوء على الاحتياجات والدوافع المتغيرة للمهنيين، وبالتالي تمكين أصحاب العمل من تحديد المجالات الأكثر أهمية للتركيز عليها عند التوظيف. ويكشف استبيان أفضل قطاعات العمل عن مجموعة من العوامل الأكثر أهمية، مثل التوازن بين الحياة المهنية والشخصية ومستويات الرضا الوظيفي وتوقعات الرواتب وفرص النمو الوظيفي. كما تتيح بيانات الاستبيان لخبراء التوظيف معرفة أهم الأمور التي تساهم في تحفيز المهنيين، وبالتالي وضعها في الاعتبار خلال عمليات التوظيف».

تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم حول «أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 18 يناير وحتى 3 فبراير 2023، بمشاركة 1,764 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.

