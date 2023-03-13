غرفة دبي العالمية تنجح في استقطاب «تويا سمارت» العالمية

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في استقطاب شركة «تويا سمارت» (Tuya Smart)، الرائدة عالمياً في مجال تطوير منصات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لمزاولة أنشطتها في الإمارة.



«تويا سمارت»

وأفاد بيان بأن «تويا سمارت» شركة مدرجة في بورصتي نيويورك وهونغ كونغ (تحت الرمزين TUYA و2391 على التوالي)، ما يعكس مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال «إنترنت الأشياء».

وتتمتع الشركة بمزايا قيمة فريدة من نوعها تجمع بين الحوسبة السحابية مع تقنيات الاتصال والتطبيقات الرقمية، لتمكين العلامات التجارية، وتجار التجزئة، ومصنعي المعدات الأصلية من تطوير منتجات ذكية بطريقة سهلة ومعقولة التكلفة.

وانسجاماً مع «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، ستركز «تويا سمارت» اهتمامها في الشرق الأوسط على استخدام تقنية «إنترنت الأشياء» للارتقاء بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المنطقة. كما ستكرّس الشركة خبرتها في مجال «إنترنت الأشياء» لمساعدة الشركات والمستهلكين على تبني ممارسات أكثر استدامة والتزاماً بالمسؤولية البيئية.

وأكد بيان غرفة دبي العالمية أن قرار «تويا سمارت» بمزاولة أنشطتها في دبي، يشكل دليلاً ملموساً على جهود الغرفة في استقطاب الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق قيمة اقتصادية لدبي، وتدعم أجندة الاستدامة للإمارة، لا سيما مع قرب استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف (COP28) الذي سينعقد في «مدينة إكسبو دبي» العام الجاري.



محفظة الشركة

وتحظى «تويا سمارت» بسمعة معروفة في سوق «إنترنت الأشياء» العالمية، إذ تضم محفظة المتعاملين معها أكثر من 708 آلاف مطور مسجل من أكثر من 200 دولة ومنطقة، يخدمون أكثر من 8400 متعامل.

كما ترتبط الشركة بشراكات مع العديد من العلامات التجارية الكبرى مثل «أمازون» و«غوغل»، و«شنايدر إلكتريك»، لتقديم حلول مبتكرة في مجال «إنترنت الأشياء» للمتعاملين والشركات في العالم.



قيمة مضافة

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن استقطاب الشركات العالمية يندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي التي تنسجم مع أجندة دبي الاقتصادية «D33» بترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأكد أن دبي هي الوجهة المثالية للشركات الراغبة بالتوسع العالمي، نظراً لما تتمتع به من مقومات ومزايا تنافسية غير مسبوقة أبرزها بيئة تحتية لوجستية ورقمية متطورة، وتشريعات قانونية وتنظيمية حديثة ومرنة، وفرص استثمارية استثنائية بالإضافة إلى شراكة استراتيجية رائدة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع لوتاه: «ملتزمون في غرفة دبي العالمية، بالترويج لدبي كوجهة عالمية للأعمال، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومنها الشركات المتعددة الجنسيات التي تعتبر الأساس لدفع عجلة نمو الاقتصاد، وتوفير قيمة مضافة تعزز تنافسية مجتمع الأعمال. ونتوقع مع استمرار مسيرة دبي الثابتة نحو المستقبل، زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة واختيار المزيد من الشركات متعددة الجنسيات الانتقال إلى دبي».



استدامة وابتكار

من جانبه، قال الشريك المؤسس ومدير العمليات في «تويا سمارت»، أليكس يانغ: «نحن متحمسون لتوفير أحدث تقنيات وحلول «تويا سمارت» في الشرق الأوسط، ونقدر الدعم المقدم من جانب المدير العام لغرف دبي وغرفة دبي العالمية لدعم انطلاقتنا في هذه المسيرة».

وأضاف: «بوصفنا شركة ملتزمة بالاستدامة والابتكار، فإننا نحرص على التعاون مع غرفة دبي العالمية لمساعدة شركات ومستهلكي المنطقة على بناء مستقبل أكثر استدامة».