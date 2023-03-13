«ديوا» تنجز 800 ألف ساعة عمل آمنة في محطة «تلال الغاف»

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» محطة نقل رئيسية جديدة «جهد 132/11 كيلوفولت»، بقدرة تحويلية تبلغ «150ميغافولت أمبير» في مشروع «تلال الغاف» الذي تطوره «شركة ماجد الفطيم العقارية».

وتضمن المشروع مد كابلات أرضية «جهد 132 كيلوفولت» بطول 300 متر، لربط المحطة بشبكة النقل الرئيسية. كما تطلّب ما يزيد عن 800 ألف ساعة عمل آمنة باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً، مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة والجودة.



معايير عالمية

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نواصل جهودنا الدؤوبة لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة والمياه، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي».

وأضاف: «يأتي تدشين محطة النقل الرئيسية الجديدة في (تلال الغاف) ضمن سعينا لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة، وحرصنا على دعم المشروعات العمرانية التي ينفذها القطاع الخاص».

وأكد أن اعتماد الهيئة على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الذكية والممارسات المبتكرة في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية، أسهم في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي، وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم.



مشروع «تلال الغاف»

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»، هوازن آسبر، إن «ماجد الفطيم العقارية»، وتماشياً مع «خطة دبي الحضرية 2040»، تواصل دعم الرؤية الحكومية.

وأضاف: «بوصفه أول مشروع معتمد من مؤسسة بحوث البناء للتقييم البيئي (BREEAM)، فإن مشروع تلال الغاف يتخذ منهجاً طموحاً وعملياً قابلاً للتطبيق على طريق الاستدامة، وذلك من خلال تطوير وجهة صحية ومتميزة للسكان والزوار»، لافتاً إلى أن تدشين محطة النقل الرئيسية في المشروع إنجاز أساسي للمجمّع.

يشار إلى أن إجمالي محطات النقل «جهد 132 كيلوفولت في دبي» بلغ 334 محطة بنهاية عام 2022، إضافة إلى 29 محطة «قيد الإنشاء».

