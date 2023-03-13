"دبي التجاري العالمي" يستضيف 1.98 مليون زائر في 2022

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، اليوم، عن نتائجه السنوية لعام 2022، التي عكست أداءً قوياً في مختلف أعماله، حيث استضاف المركز 1.98 مليون مشارك وزائر، مسجلاً زيادة في أعداد الزوّار بلغت نسبتها 29%.

وأوضح المركز في بيان، أن هذا النمو جاء مدفوعاً بالزخم في عدد فعّاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى الفعّاليات التجارية والاستهلاكية، التي بلغ عددها 244 فعّالية، من بينها 97 معرضاً ومؤتمراً استقطبت 1.18 مليون مشارك منهم 38% من خارج الدولة، مما يعكس المكانة البارزة لإمارة دبي وجهة مفضلة للأعمال والسياحة.