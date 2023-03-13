مع إدراج «أدنوك للغاز» اليوم.. رسملة أسهم الإمارات تصل إلى 3.5 تريليونات درهم

يناهز رأس المال السوقي لأسواق الأسهم المحلية حاجز 3.5 تريليونات درهم مع إدراج أسهم شركة «أدنوك للغاز» اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود ستة تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المحلية إلى 3.291 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، على أن يصل إلى 3.473 تريليونات درهم في بداية تعاملات اليوم، مع إدراج شركة «أدنوك للغاز» البالغة قيمتها السوقية (في وقت قبول الإدراج) نحو 182 مليار درهم (50 مليار دولار).

وسترتفع القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، مع إدراج «أدنوك للغاز» من 2.702 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، وصولاً إلى 2.884 تريليون درهم، مقترباً بذلك من حاجز الثلاثة تريليونات درهم وذلك للمرة الأولى في تاريخه، مع استقطاب الأسواق للمزيد من الطروحات الأولية، في خطوة تستهدف تعزيز مكانتها على الصعيد الإقليمي والعالمي، ومضاعفة قيمتها السوقية.

وستدرج أسهم «أدنوك للغاز» في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، وذلك بعد استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام بنجاح، حيث تم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم عند 2.37 درهم للسهم الواحد.

وكان النطاق السعري للاكتتاب العام قد تم تحديده سابقاً بين 2.25 و2.43 درهم للسهم الواحد، ما يعني أنه تم تسعير الطرح ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح المعلن عنه سابقاً في ما يتعلّق بالطرح، وذلك بعد الإقبال والطلب الكبيرين من المستثمرين المحليين والدوليين، وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح نحو 2.5 مليار دولار (9.1 مليارات درهم). وسيكون الاكتتاب العام لشركة «أدنوك للغاز»، أكبر طرح عام على مستوى العالم حتى الآن خلال العام 2023، وأكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية متجاوزاً الاكتتاب العام لشركة أخرى من شركات مجموعة أدنوك، وهي شركة «بروج بي إل سي»، والتي تم إدراجها بنجاح في سوق أبوظبي في الثالث من يونيو 2022.

وشهد الاكتتاب على «أدنوك للغاز» طلباً قياسياً مسجلاً أعلى طلب إجمالي على الإطلاق لاكتتاب عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن، حيث حققت عملية البناء السعري من خلال إنشاء سجل أوامر الاكتتاب قيمة إجمالية تجاوزت 124 مليار دولار (ما يعادل أكثر من 450 مليار درهم).

ويؤكد هذا الإدراج التاريخي للشركة الخامسة، التي طرحت «أدنوك» حصة من أسهمها للاكتتاب العام خلال السنوات القليلة الماضية، الاهتمام الفريد من قبل شرائح المستثمرين، جاذبية أصول «أدنوك» عالمية المستوى وقاعدة أصول الطاقة منخفضة الكربون التي تتمتع بها، ويسهم في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة وجهة استثمارية مفضلة لرأس المال العالمي.