«جيسيك غلوبال» ينطلق في دبي غداً بمشاركة 1000 «مخترق أخلاقي»

تنطلق في دبي غداً فعاليات «جيسيك غلوبال 2023»، معرض الأمن السيبراني الأكبر والأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط، والذي يستضيف مجلس الأمن السيبراني دورته 11 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 14 و16 مارس 2023. ويستعد المعرض لاستضافة أكثر من 500 علامة تجارية للأمن السيبراني، و300 متحدث في مجال أمن المعلومات و1000 شخص من أبرز «المخترقين الأخلاقيين» في العالم، لاستكشاف الفرص والتحديات في سوق الأمن السيبراني العالمي الذي تصل قيمته إلى نحو تريليوني دولار، وفقاً لتقديرات شركة «ماكينزي أند كومباني» للاستشارات العالمية.