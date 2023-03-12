التحول الرقمي شريان الاقتصاد العالمي

أكد مسؤولون وخبراء ورائدات أعمال أن التحول الرقمي والتكنولوجيا ركيزة أساسية لبناء المستقبل، والشريان الحيوي للاقتصاد العالمي، مشيرين إلى دور الإمارات في تبني أفضل الممارسات العالمية لاستشراف المستقبل الرقمي القائم على التكنولوجيا المتطورة. وقالوا في تصريحات على هامش أعمال القمة العالمية لرائدات الأعمال 2023، التي انطلقت في أبوظبي أول من أمس، إن المرأة داعم أساسي لمستقبل الأعمال المستند إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم في هذا القطاع الحيوي. من جانبها، قالت رئيسة مجلس الإدارة رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، فريدة عبدالله العوضي، إن «القمة العالمية لرائدات الأعمال تسهم في صياغة الرؤية المستقبلية لدور رائدات الأعمال في إطار التحول الرقمي لتعزيز مشاركتهن في تشكيل المستقبل وتعزيز دور المرأة داعمة أساسية لمستقبل الأعمال».