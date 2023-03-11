«اتصالات من &e» تطلق الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية للجيل الخامس

أعلنت «اتصالات من &e»، أمس، عن تنفيذها لأحدث الحلول التقنية عبر الأقمار الاصطناعية «EUTELSAT QUANTUM»، لتكون بذلك أول شركة اتصالات في الدولة تزيد من قدرات شبكة (5G) لديها، عبر ربطها بالأقمار الاصطناعية المبرمجة، ما يمنح العملاء فرصة الحصول على سرعات إنترنت عالية، وتغطية أفضل للشبكة، إضافة إلى قابلية التوسع لتلبية المتطلبات المستقبلية للتطبيقات، التي تحتاج إلى استخدام نطاق ترددي عالي. تبدأ «اتصالات من &e» بتنفيذ هذه الخطوة، بعد الاختبارات الكبيرة التي أجرتها لأكثر من عام، بهدف توسيع نطاق نشر شبكة الهاتف المتحرك 5G، عبر إضافة أحدث التقنيات الفضائية الكمية، بالتعاون معEUTELSAT، إلى تقنيات (Newtech Dialog Hub) الحديثة التي تم تركيبه، أخيراً، لتعزيز قدرة شبكة الهاتف المتحرك.

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «اتصالات من &e»، خالد مرشد، إن «اتصال الأقمار الاصطناعية أصبح ممكناً رئيساً للمجتمعات والأعمال في هذا المشهد الرقمي سريع التطور، أثناء ازدياد الطلب على الاتصال الدائم بشبكة الإنترنت، نظراً إلى الحاجة الدائمة لاستخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، التي أصبح لها تأثير أكبر على حياة المستهلك. ومن خلال نشر حلول وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية هذه، سيتمكن عملاؤنا من الوصول إلى بياناتهم بسرعات عالية عبر شبكة 5G، حتى في حالة عدم توافر الاتصال الأرضي، ما يمثل خطوة مهمة أخرى نحو تبني المنطقة لشبكات الجيل الخامس وسد الفجوة الرقمية». وقال النائب الأول للرئيس لتسويق الأعمال والخدمات المبتكرة في «اتصالات من &e»، أوسكار غارسيا، إن «الحاجة تزداد إلى حلول الاتصال، وتذهب إلى ما هو أبعد من الاتصالات التقليدية مع العملاء الراغبين في الوصول إلى أعلى السرعات على شبكة الإنترنت، ولتلبية احتياجاتهم لاستخدام التطبيقات كثيفة النطاق الترددي، مثل: خدمات(GSM)، وتكنولوجيا المعلومات عن بُعد، والاتصالات الموحدة، وخدمات البث المباشر عبر الإنترنت (OTT)، وتدفق الوسائط، وغيرها الكثير من الخدمات، فإن اختبار وتنفيذ حلول الأقمار الاصطناعية هذه تعزز بشكل كبير قدرة شبكة الهاتف المتحرك على معالجة التطور المستقبلي للتطبيقات القديمة مع القدرة على ارتفاع حالات استخدام شبكة 5G في مختلف قطاعات الصناعة والأعمال». وأضاف رئيس وحدة الربط في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا في شركة «يوتلسات»، غسان مراد، أن «شركة (يوتلسات) تفخر بشراكتها مع (اتصالات من &e)، من أجل نشر استخدام شبكة 5G على أول شبكة أقمار اصطناعية مبرمجة في العالم، وتعزز من قدرة حزمنا القابلة للتوجيه بالكامل على تلبية الاحتياجات الملحة لاستخدام شبكات الجيل التالي المتنقلة والأقمار الاصطناعية».

أول قمر

اصطناعي تجاري «EUTELSAT QUANTUM»، هو أول قمر اصطناعي تجاري «Ku-band» لديه حمولة مرنة بالكامل، يمكن تهيئتها عن بُعد بواسطة برنامج من مقر المستخدم، كحزمة قابلة للتوجيه ومبرمجة، يمكن التحكم فيها في الوقت الفعلي للأوامر، لتقديم أقصى قدر من الإنتاجية وتحسين سيناريوهات التشغيل المختلفة لديها. وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة «&e»، في فبراير 2022، التي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن، ممثلة في قطاعات الأعمال الرئيسة للمجموعة.