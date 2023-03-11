«سياحة الشارقة» تبرز المقومات السياحية للإمارة في «بورصة برلين»

قدمت إمارة الشارقة صورة فريدة وشاملة عن أبرز وجهاتها السياحية وما تمثله من عوامل جذب في خريطة السياحة العالمية، خلال مشاركتها في «معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2023»، حيث اصطحبت زوار المعرض الذي أقيم ما بين 7 و9 مارس الجاري، في رحلة إلى أبرز معالمها السياحية من خلال جناحها، حيث أشرفت على تنظيمه «هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة».

وجمعت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي»، في مشاركتها خلال «المعرض» 15 جهة حكومية وخاصة من الجهات ذات الصلة بتطوير قطاعات وخدمات السياحة في الإمارة، إضافة إلى ممثلين عن مكاتب السياحة ووكالات السفر.

كما سلط ممثلو وفد الشارقة، الضوء على الجهود والابتكارات التي يقدمونها في قطاعات السياحة المستدامة والسياحة البيئية وسياحة المغامرات والسياحة الثقافية والتي برزت من خلالها الشارقة كوجهة إقليمية رائدة في هذه القطاعات.

وتكللت مشاركة إمارة الشارقة بحصول مدينة خورفكان على جائزة أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023، خلال حفل جوائز «الاتحاد العربي للإعلام السياحي» الذي أقيم في المعرض، لما تجمعه المدينة من مظاهر الطبيعة الجبلية والساحلية المتنوعة والتراث الثقافي الغني، إلى جانب الأنشطة السياحية، والرياضات المائية، وسياحة المغامرات، والمواقع التراثية والثقافية والمنتجعات الفاخرة.

وقال الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة: «ظلت الرابطة بين الشارقة وألمانيا قوية لعدة قرون، فقد ترسخ تاريخ مشترك من العلاقات الشخصية والدبلوماسية مع ألمانيا بوصفها الشريك التجاري الأهم للإمارات العربية المتحدة في المنطقة، إذ لعبت ألمانيا دوراً حيوياً في تطوير القطاعات الصناعية في الدولة، وتجاوزت العلاقة معها التجارة والاستثمار، إلى التبادل الثقافي حتى باتت جسراً بين الشرق والغرب».

وأضاف رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم المدفع: «يكتسب هذا الحدث أهمية كبيرة على مستوى قطاع السياحة العالمي، فهو المكان الذي تجتمع فيه كبرى جهات قطاع الضيافة والترفيه والسياحة في العالم، حيث تحمل المشاركة فيه فرصاً واعدة لتعزيز مكانة الشارقة على خارطة السياحة العالمية، خاصة وأن الإمارة تمتلك مقومات استثنائية تجعلها محل اهتمام السياح والعاملين في القطاع على حد سواء، وهو ما لمسناه على أرض الواقع خلال أيام المعرض».

