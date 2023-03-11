«دبي للاقتصاد الرقمي» تقود نقاشات معمّقة حول «الميتافيرس»

نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، الورشة الثامنة من سلسلة ورش عمل الاقتصاد الرقمي التي تعقدها الغرفة بشكل دوري، وجمعت فيها أهم القادة والمديرين التنفيذيين ورواد الأعمال في مجال «الميتافيرس» والعملات الرقمية، لإجراء نقاشات معمقة حول الفرص والتحديات وكيفية تطوير بيئة أعمال القطاع.

قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أحمد بن بيات، إن «دبي تتمتع ببيئة أعمال رقمية صحية وحيوية، وترحب بالشركات الرقمية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية».

وأضاف أن «ورشة العمل حول (الميتافيرس) والعملات الرقمية، هي واحدة من سلسلة ورش عمل الاقتصاد الرقمي، التي نواصل تنظيمها لأنها تمثل منصة للحوار والنقاشات الفعالية مع أبرز القادة وصنّاع القرار في هذا المجال، لتناول آخر التطورات». وتابع بن بيات: «تعكس ورشة العمل التزامنا ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجالات الـ(ويب 3) وتقنيات (الميتافيرس)، إضافة إلى تجسيد رؤيتنا المتمثلة في خلق بيئة أعمال مبنية على التعاون والتواصل البناء بين الشركات العاملة في القطاع الرقمي».

أحمد بن بيات:

«دبي تتمتع ببيئة أعمال رقمية صحية وحيوية، وترحب بالشركات الرقمية العاملة في مختلف القطاعات».