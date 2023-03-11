«إينوك لينك» تفتتح محطة جديدة في كلباء

افتتحت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات للعملاء، التابعة لمجموعة «إينوك»، محطة «إي لينك» جديدة في منطقة كلباء بإمارة الشارقة، لتكون بذلك أول محطات «إي لينك» الصديقة للبيئة، والتي تفتتحها الشركة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات هذا العام.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المحطة الجديدة، تتضمن نظام إضاءة صديق للبيئة يعتمد على مصابيح الطاقة الشمسية، وخزاناً يكفي لتزويد 500 مركبة يومياً بالوقود من فئة «خصوصي 95»، إضافة إلى أربع مضخات رقمية مبتكرة، تتيح تزويد أربع مركبات بالوقود في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن المحطة تستقبل العملاء بدءاً من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل طوال أيام الأسبوع.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «عبر إطلاق محطة كلباء، وهي عاشر محطات (إي لينك)، يسعدنا توسيع نطاق خدماتنا المتطورة في إمارة الشارقة، مع حرصنا على تحقيق أهدافنا في مجالات الاستدامة».