«مصدر» تسعى إلى تطوير محطة طاقة شمسية في ساحل العاج

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن توقيع اتفاقية مع وزارة المناجم والبترول والطاقة في ساحل العاج، لاستكشاف سبل تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 70 ميغاواط.

وذكرت «مصدر» في بيان أمس، أنه تم توقيع الاتفاقية، بحضور كل من نائب رئيس ساحل العاج، تيموكو ميلييت كوني، ووزير دولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر «كوب 28» رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.

وأشارت إلى أنه تم توقيع الاتفاقية تحت مظلة برنامج «اتحاد 7»، الذي أطلقته دولة الإمارات، ويهدف إلى تمويل مشروعات للطاقة المتجددة في إفريقيا وتوفير الكهرباء النظيفة لـ100 مليون شخص بحلول عام 2035.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «مصدر» ووزارة المناجم والبترول والطاقة في ساحل العاج باستكشاف سبل التطوير المشترك لمحطات طاقة شمسية كهروضوئية، حيث سيكون أول مشروع هو محطة بقدرة تصل إلى 70 ميغاواط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي: «تتطلع (مصدر) في إطار هيكلية الشركات الجديدة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي، إلى رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية من الطاقة النظيفة لمحفظة مشروعاتها حول العالم إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030».

وأضاف: «في ضوء التوقعات بأن تشهد قارة إفريقيا تطوراً ونمواً كبيرين، وتدني مستوى الاعتماد على الطاقة النظيفة حالياً في القارة، فإننا نرى بأن هناك مجالاً كبيراً لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في إفريقيا».