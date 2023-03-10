جاسم الزعابي: «مجموعة e&» تُرسل معدات بـ 20 مليون درهم دعماً لقطاع الاتصالات في تركيا

أعلنت «مجموعة e&» أمس، عن إرسالها معدات اتصالات تقدر قيمتها بـ20 مليون درهم، كمبادرة إنسانية مقدمة إلى قطاع الاتصالات في تركيا، للمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية للقطاع في المناطق المتضررة من الزلازل.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمبادرة سابقة أطلقتها «مجموعة e&» لتؤكد حرص المجموعة على المشاركة في عملية «الفارس الشهم 2» التي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ببدئها الشهر الماضي لدعم الشعبين التركي والسوري، عقب ما خلفته الزلازل من أضرار لحقت بالدولتين، وهي أيضاً امتداد لحملة «جسور الخير» الرامية إلى دعم الجهود الإغاثية.

راديوية ورقمية

وتشمل معدات الاتصالات التي سيتم إرسالها أكثر من 4000 وحدة راديوية ورقمية لإعادة تشغيل محطات شبكات الهاتف المحمول المتضررة، مما يدعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات في جمهورية تركيا الصديقة، ويساعد على عودة الخدمات التي تأثرت جراء هذه الأزمة.

عطاء مجتمعي

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة e&»، جاسم محمد بوعتابه الزعابي، إن المجموعة تقتدي دوماً بالمواقف المشرفة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي تلهمنا للمبادرة نحو العطاء وتقديم الدعم للأفراد والمجتمعات، حيث تدفعنا رؤيتنا الواضحة واستراتيجيتنا إلى أن نضع منهج العطاء المؤسسي والاجتماعي في صلب أولوياتنا، للمساهمة في ترك أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات عموماً، وفي حالات الأزمات والكوارث على وجه الخصوص.

وأضاف: «تستمر (e&) في استجابتها لنداء الواجب الإنساني النابعة من عمق مبادئها الأصيلة، وتواصل التضامن مع ضحايا الزلزال في تركيا للمساهمة في التخفيف من آثار كارثة الزلزال التي دمرت العديد من المناطق، وأودت بحياة الكثيرين فيها».

وتابع: «نسعى من خلال هذه المبادرة، إلى المساهمة في إصلاح ودعم البنية التحتية للاتصالات في تلك المناطق، ونؤكد على التزامنا الدائم في ربط المجتمعات وإبقاء الأفراد على اتصال في كافة الأوقات».

مكالمات مجانية

وكانت «اتصالات من e&» أعلنت في فبراير الماضي، توفيرها مكالمات مجانية من شبكتها في دولة الإمارات إلى كل من سوريا الشقيقة وتركيا الصديقة كجزء من استجابتها الإنسانية في مواجهة آثار كارثة الزلزال، وحرصها على مواصلة دورها في ربط المجتمعات وإبقائها على تواصل مع آخر المستجدات.

إرسال 4000 وحدة راديوية و رقمية لإعادة تشغيل محطات شبكات الهاتف المحمول المتضررة.



الخطوة تأتي استكمالاً للمبادرة التي أطلقتها «اتصالات من e&» لدعم المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا.