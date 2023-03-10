«الإمارات دبي الوطني كابيتال» توفر خدمات «الحفظ الأمين»

أعلن سوق دبي المالي و«بورصة ناسداك دبي»، عن انضمام «شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال» إلى قائمة مُوفري خدمات «الحفظ الأمين» في البورصتين، بعد حصول الشركة على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم تلك الخدمات.

واعتبر بيان أمس، دخول «الإمارات دبي الوطني كابيتال» هذا المجال، خطوة مُهمة في سياق الجهود الرامية إلى توسعة نطاق خدمات حفظ الأوراق المالية في أسواق رأس المال بدبي، كما يواكب «أجندة دبي الاقتصادية D33» الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي، وجهة تجارية واستثمارية عالمية.

وتشمل أنشطة «الحفظ الأمين» التي توفرها البنوك المُرخصة للمتعاملين معها طيفاً متنوعاً من الخدمات، منها: فصل وحفظ الأوراق المالية، إدارة النقد، التحويل، الإقراض بضمان الأوراق المالية، تسوية الصفقات، إدارة إجراءات الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «نُرحب بـ(شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال) كأحدث أعضاء الحفظ الأمين في سوق دبي المالي وناسداك دبي»، معتبراً ذلك خطوة مهمة في سياق جهود تطوير خدمات ما بعد التداول.

وأضاف: «يُعد (الحفظ الأمين) مقوماً أساسياً من مقومات البنية التحتية لسوق الأوراق المالية، ويكتسب أهمية خاصة في ما يتعلق بحفظ الأوراق المالية بالنيابة عن شركات إدارة الأصول».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، محمد البستكي: «تتيح حلول الحفظ العالمي الجديدة من المجموعة، بالتعاون مع (بي إن واي ميلون)، شريكنا في التحالف الاستراتيجي، وأكبر مؤسسة مصرفية لخدمات الحفظ في العالم، تقديم خدمات (الحفظ الأمين) للمتعاملين معنا عبر مناطق جغرافية متعددة».

وتابع: «ستعمل خدمات الحفظ على تسهيل وصول المستثمرين العالميين إلى أسواق رأس المال الإماراتية، وستسهم في تطوير خدمات ما بعد التداول عبر سلسلة قيمة الأوراق المالية».