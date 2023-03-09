أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ1.5 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة بنحو 1.5 مليار درهم في نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وتوزعت السيولة بواقع 1.14 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و346.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 283.52 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.36 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السيولة بأسواق الأسهم المحلية في تعاملات اليوم بنسبة أكثر من 10% مقارنة مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بعد إعلان مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" عن نيتها طرح 750 مليون سهم ما يمثل 10% من أسهمها في سوق دبي المالي الأسبوع المقبل.

وفي نهاية تعاملات اليوم، أغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» متراجعا بنسبة 0.84% عند مستوى 9860.18 نقطة، فيما سجل مؤشر سوق دبي تراجعا بنسبة 0.51% بالغا مستوى 3409.52 نقطة.

وتصدر الارتفاعات في سوق دبي المالي، سهم البنك التجاري بنسبة 3.8%، كما ارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 2.6%، ومجموعة تيكوم بنسبة 2.5%

وانخفض سهم الرمز كابيتال بنسبة 6.45% وتبريد بنسبة 2.4%، فيما تراجع سهم الإمارات دبي الوطني 2.3%، وسهما الخليج للملاحة ودبي للاستثمار بنسبة 2.2% لكلا منهما.

وتصدر سهم إعمار العقارية قائمتي الأسهم الأكبر من حيث الأحجام والقيمة وذلك بنحو 20.12 مليون سهم بقيمة 111.62 مليون درهم متراجعا بنسبة 1.4%.

وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم "آي إس جي ستاليونز" التراجعات بنسبة 10%، ونزل سهم "إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ" بنسبة 5.2%.

وتراجع سهم أبوظبي الأول بنسبة 3.3%، فيما انخفض سهم بيانات بنسبة 2.8%.

وارتفع سهم أسمنت الخليج بنسبة 6.25%، في حين زاد سهم ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 5.98%.

وتصدر سهم العالمية القابضة قائمة القيم بنحو 335.39 مليون درهم متراجعا بنسبة 0.93%، فيما تصدر سهم مجموعة ميتبلاي قائمة أحجام التداول بنحو 20.75 مليون سهم مستقرا عند مستوى 3.8 درهم.