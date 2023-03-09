"الأنصاري للخدمات المالية" تعلن عن بيع 10% من أسهمها في اكتتاب عام وتتوقع بدء التداول في 6 أبريل

أعلنت شركة "الأنصاري للخدمات المالية"، اليوم الخميس، عن بيع 750 مليون سهم من أسهمها في أول طرح عام أولي تشهده سوق دبي المالي هذا العام والثاني في الإمارات بعد طرح شركة أدنوك للغاز في سوق أبوظبي.

وبحسب نشرة الطرح التي أعلنت عنها الشركة، فإن الاكتتاب الذي يشمل 10% من أسهم رأس المال سيبدأ الأسبوع المقبل، فيما تتوقع الشركة بدء تداول أسهمها يوم 6 أبريل 2023.

ومن المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب المؤسسات في 16 مارس وتنتهي في 24 من الشهر ذاته، ويخصص لهم 95% من أسهم الطرح.

وقامت الشركة بحجز 37.5 مليون سهم من الأسهم المخصصة للمؤسسات لصالح "جهاز الإمارات للاستثمار".

فيما ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد في 16 مارس وتنتهي في 23 مارس، ويخصص لهم 5% من أسهم الطرح.

وعينت الشركة، "بنك أبوظبي التجاري"، و"إي إف جي هيرميس"، كمنسقين عالميين مشتركين للطرح.

وسيحصل المساهم البائع على صافي متحصلات الطرح، ولن تحصل الشركة على أي من عوائد الطرح. سيتحمل المساهم البائع كافة المصاريف بما في ذلك عملات البيع وأي رسوم تقديرية.

توسعات مستقبلية

وتهدف الشركة إلى إجراء توسعات مستقبلية إلى دخول أسواق أخرى في منطقة الخليج التي استحوذت على ما يقرب من 25.4% من تدفقات التحويلات للخارج في جميع أنحاء العالم في 2021.

وتعكف المجموعة على الاستحواذ على شركة الأنصاري للصرافة - الكويت (وهي كيان مملوك لبعض من المساهمين الحاليين التابعين للمساهم البائع)، والتي استحوذت بدورها على شركة عمان للصرافة، وهي إحدى شركات صرف العملات الأجنبية بالكويت. وتعتزم التقدم للحصول على الموافقات التنظيمية لاتمام عملية الاستحواذ، وفق نشرة الطرح.

قالت الشركة إن اتمام عملية الاستحواذ من شأنه إنشاء رابع أكبر شركة رائدة في سوق الكويت بحصة في السوق تبلغ 7.7% من حيث عدد الفروع الفعلية، مما يمنح المجموعة تواجداً قوياً في سادس أكبر سوق للتحويلات الشخصية الخارجية على مستوى العالم.